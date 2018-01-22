Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
IT×¨¼ÒÍø
52PKÓÎÏ·Íø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú

ÊÖ»ú

ÐÂ»úÆØ¹â¾«Æ·ÆÀ²âÑ¡¹ºÖ¸ÄÏÊÐ³¡ÐÐÇé ÈÈµãÖ±²¥ ¼«ÃÀÜö ÐÐÉã ÈÈ»úÍ¼ÉÍ ÐÐÒµ¾Û½¹ ÊÖ»úÉãÓ°Ñ§Ôº °²¼«ÍøÌì¼«ÊÓÆµ ¼«¿ÍÐÞ Ó¦ÓÃÏÂÔØ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ÊÖ»ú>ÐÂÎÅ>¹È¸èÎªNexus 5XËÀ»úÓÃ»§Ãâ·Ñ»»ÐÂ»ú

²¿·ÖNexus 5XÆØ³öËÀ»úBug?¹È¸èÖ±½ÓÃâ·Ñ»»Android OneÐÂ»ú

YeskyÌì¼«ÐÂÎÅ 2018. 01. 22 ×÷Õß£ºApollo Ôð±à£ºÌÆ¸»Ç¿
ÎÒÒªÍÂ²Û

ÔðÈÎ±à¼­

¡¡¡¡¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿Ò»Ö±ÒÔÀ´£¬¹È¸è¶¼ÓÐ×ÅÒ»¿ÅÏëÒª×öºÃÊÖ»úÓ²¼þµÄÃÎ¡£µ«ÊÇÆä³öÆ·µÄÖÇÄÜÊÖ»úÈ·×ÜÊÇÎÊÌâ²»¶Ï£¬ÎÞÂÛÊÇÄ¿Ç°µÄPixelÏµÁÐ£¬»¹ÊÇ´ËÇ°µÄNexusÏµÁÐ¡£

¡¡¡¡²»¹ý£¬×÷ÎªÒ»¼ÒÎÅÃûÈ«ÇòµÄ¿Æ¼¼¾ÞÍ·£¬¹È¸è¶ÔÓÚ×Ô¼Ò²úÆ·ÊÛºó·þÎñ»¹ÊÇÊ®·ÖÁîÍâ½çÔÞÉÍµÄ£¬¾¡¹Ü¾ø´ó¶àÊýÈË²¢²»ÏëÒª¡°ÏíÊÜ¡±ÕâÒ»ÊÛºó·þÎñ¡£


²¿·ÖNexus 5XÆØ³öËÀ»úBug ¹È¸èÖ±½ÓÃâ·Ñ»»Android OneÐÂ»ú

¡¡¡¡¾ÝÍâÃ½±¨µÀ£¬½üÈÕ²¿·ÖÊ¹ÓÃNexus 5X¶©ÔÄDevice Protection PlanµÄÓÃ»§ÒòÎªÈí¼þÎÊÌâ£¬ÔÙ´Î³öÏÖÁËÏµÍ³ÎÞ·¨Æô¶¯µÄÎÊÌâ¡£¾ÝÁË½â£¬Project FiÊÇ¹È¸èÔÚ2015Äê4ÔÂ22ÈÕÕýÊ½ÍÆ³öÐéÄâÔËÓªÉÌ·þÎñ£¬ËüÄÜ¹»ÔÚ·äÎÑÍøÂçºÍWiFiÈÈµãÖ®¼äÇÐ»»£¬´Ó¶ø¿ØÖÆÊý¾ÝÊ¹ÓÃ£¬²¢½µµÍ»°·Ñ¡£

¡¡¡¡µ«ÊÇ¹È¸èµÄ´¦Àí·½Ê½ÈÃÍâ½çÊ®·ÖÒâÍâ¡£¾ÝÒ»Î»¶©ÔÄÓÃ»§·´À¡£¬Æä×î½ü±»²¹³¥ÁËÒ»Ì¨Moto X4 Android OneÊÖ»ú¡£¾Ý¸ÃÓÃ»§±íÊ¾£¬»»ÐÂMoto X4µÄÇ°ÌáÌõ¼þÊÇÃ»ÓÐ½ÓÊÜ¹È¸è´ËÇ°µÄ100ÃÀÔªÀñÆ·¿¨»òÕß53ÃÀÔªÏÖ½ð¡£

¡¡¡¡¾ÝÏ¤£¬Nexus 5XÊÇÒ»¿îÔÚ2015Äê·¢²¼µÄ´îÔØæçÁú808´¦ÀíÆ÷£¬Åä±¸2G RAMµÄÊÖ»ú£¬ÊÛ¼ÛÎª350ÃÀÔª¡£¶øMoto X4ÔòÊÇæçÁú630Ð¾Æ¬£¬3GÄÚ´æµÄÐÂÆ·£¬²¢ÇÒÖ§³ÖIP68·ÀË®£¬ÔÚProject FiÊÛ¼ÛÎª399ÃÀÔª¡£


²¿·ÖNexus 5XÆØ³öËÀ»úBug ¹È¸èÖ±½ÓÃâ·Ñ»»Android OneÐÂ»ú

¡¡¡¡ÊÂÊµÉÏ£¬Õâ²¢·Ç¹È¸èµÄProject Fi·þÎñÊ×´Î³öÏÖÎÊÌâ¡£´ËÇ°£¬ÔÚNexus 5X»¹ÓÐ¿â´æÊ±£¬¶©ÔÄÓÃ»§·´À¡ÊÖ»ú³öÏÖBugÊ±£¬¹È¸èÊÇÖ±½Ó¸øÄÇÐ©²ÎÓëÁËProject FiµÄÓÃ»§Ö±½Ó»»ÐÂ¡£

¡¡¡¡ºóÀ´Nexus 5XÍ£²ú£¬¿â´æÏûºÄÍê±Ï£¬¹È¸è²»µÃÒÑµ÷ÕûÁËÐÂµÄ·½°¸£¬ÏòÓÃ»§ÔùËÍ100ÃÀÔªÉÌµêµÄÀñÆ·¿¨»òÖ±½Ó·µ»¹53ÃÀÔªÏÖ½ð¡£

¡¡¡¡²»¹ý£¬ÕâÒ»Õþ²ßÒý·¢ÁËNexus 5XÓÃ»§µÄ·ÇÒé¡£²»¹ý£¬¹À¼ÆÕâÒ²ÊÇ¹È¸è±¾´ÎÐÞ¸ÄÆäÊÛºóÕþ²ßµÄÖØÒªÔ­Òò¡£

£¨×÷Õß£ºApolloÔðÈÎ±à¼­£ºÌÆ¸»Ç¿£©
Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÆÀÂÛ
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
¹È¸èNexus 5X(32G/Ë«4G)²úÆ·ÐÅÏ¢
Nexus 5X(32G/Ë«4G)
±¨¼Û
Í¼Æ¬
ÆÀ²â
  • ÆÁÄ»³ß´ç£º5.2Ó¢´ç
  • ·Ö±æÂÊ£º1920¡Á1080
  • CPUÐÍºÅ£º¸ßÍ¨æçÁú808
  • RAMÈÝÁ¿£º2GB
  • ROMÈÝÁ¿£º32GB
  • µç³ØÈÝÁ¿(mAh)£º2700mAh
  • ºóÖÃÉãÏñÍ·£º1230Íò
  • Ç°ÖÃÉãÏñÍ·£º500Íò
  • Ö¸ÎÆÊ¶±ð£ºÖ§³Ö
  • ²é¿´¸ü¶à²ÎÊý>>²é¿´¸ü¶à²úÆ·>>

ÍøÉÏÉÌ³ÇÉÌÆ·/¹æ¸ñ/´ÙÏú¼Û¸ñ

Ïà¹ØÎÄÕÂ
Ïà¹Ø±¨¼Û

ÊÖ»ú±¨¼Û

Æ·ÅÆ
Æ»¹û ÈýÐÇ »ªÎª Ð¡Ã× OPPO vivo ÈÙÒ« ÷È×å Ò»¼Ó Å¬±ÈÑÇ LG HTC Ë÷Äá ½ðÁ¢ ´¸×Ó ÖÐÐË »ªË¶ ¿áÅÉ ÃÀÍ¼ ÁªÏë
¼Û¸ñÑ¡Ôñ
500ÔªÒÔÏÂ 500-1000Ôª 1000-1500Ôª 1500-2000Ôª 2000-2500Ôª 2500-3000Ôª 3000-4000Ôª 4000-5000Ôª 5000Ôª¼°ÒÔÉÏ
ÆÁÄ»³ß´ç
5.6Ó¢´ç¼°ÒÔÉÏ 5.0-5.5Ó¢´ç 4.5-4.9Ó¢´ç 4.0-4.4Ó¢´ç 3.0-3.9Ó¢´ç 3.0Ó¢´çÒÔÏÂ
ÍøÂçÖÆÊ½
È«ÍøÍ¨ Ë«4G ÒÆ¶¯4G ÁªÍ¨4G µçÐÅ4G
ÈÈµãÌØÐÔ
È«ÃæÆÁ ºóÖÃË«Éã ÇúÃæÊÖ»ú Ë«¿¨Ë«´ý Ö¸ÎÆÊ¶±ð ³¬±¡ÊÖ»ú ³¬³¤´ý»ú NFC¹¦ÄÜ Õ­±ß¿òÊÖ»ú ÅÄÕÕÊÖ»ú °²È«ÊÖ»ú ¿É»»µç³Ø ÎÞÏß³äµç ½ðÊôÊÖ»ú ¿ìËÙ³äµç ¿ÉÀ©Õ¹ÈÝÁ¿ ·ÀË®·À³¾ ·À¶¶¹¦ÄÜ OTG¹¦ÄÜ ÉÌÎñÊÖ»ú ÀÏÈËÊÖ»ú
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
Ë÷ÄáÐÂÆì½¢
Ë÷ÄáÉñÃØÐÂ»úÏÖÉíFCC:Ï¸±ß¿ò/ÎÞ3.5mm¶ú»ú²å¿× »òÎªÆì½¢»úÐÍ
IT¼«ÈÈ0122
Ã¿ÈÕIT¼«ÈÈ È«ÇòÊ×·¢!vivo X20 PlusÆÁÄ»Ö¸ÎÆ°æÕýÊ½¹«²¼ ¼Û¸ñ³ÉÃÕ
Õû»úÊýÂëÓÎÏ·Èí¼þ
ÑÕÖµ±Ê¼Ç±¾
Ö±½µÁ¦¶ÈÐÄ¶¯µ½Äã¼¤¶¯ Õâ¿îÑÕÖµµ£µ±µÄÉðÊ¿±Ê¼Ç±¾È·Êµ¹»¿¿Æ×
Î¢Èísurface
Î¢Èísurface LaptopÄÄÐ©Éè¼Æ×îÊÜÅ®ÐÔ»¶Ó­
ÈÈÃÅ²úÆ·
  1. ÈÙÒ« V10(64GB/È«ÍøÍ¨)£¤2699
  2. Ð¡Ã× 7ÔÝÎÞ±¨¼Û
  3. Æ»¹û iPhone X(64GB/È«ÍøÍ¨)£¤8388
  4. OPPO R11s(64GB/È«ÍøÍ¨)£¤2999
  5. vivo X20(64GB/È«ÍøÍ¨)£¤2998
  6. »ªÎª Mate 10(64GB/È«ÍøÍ¨)£¤3899
  7. ÈÙÒ« ³©Íæ7X(32GB/È«ÍøÍ¨)£¤1299
  8. Æ»¹û iPhone 8(64GB/È«ÍøÍ¨)£¤5888
  9. »ªÎª P11ÔÝÎÞ±¨¼Û
  10. Ò»¼Ó ÊÖ»ú5T(128GB/È«ÍøÍ¨)£¤3688
½¹µãÈÈ´Ê
Æ»¹ûÊÖ»ú ÈýÐÇÊÖ»ú´óÈ« Ð¡Ã×ÊÖ»ú »ªÎªÈÙÒ« iPhone 8 ÷È×å ÷ÈÀ¶E2iPhone 7 Plus LG G6 OPPO R11 Ð¡Ã×6 ÈýÐÇGalaxy S8 vivo X9 ÷È×åPRO 7 ¼á¹ûPro ÊÖ»úÈí¼þÏÂÔØ ¿ì²¥°²×¿°æ qqÏÂÔØ Ð¡Ã×Mix Ó°ÒôÏÈ·æ 360°²È«ÎÀÊ¿ÏÂÔØ itunes¹Ù·½ÏÂÔØ ¿ì²¥ Ìì¼«Ð¡ËµÌì¼«Ð¡ËµÊÖ»ú°æ