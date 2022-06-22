骁龙8+箭在弦上，下月新机将扎堆发布！有你期待的吗？

作者：骷

【天极网手机频道】五月底，更换了代工厂的骁龙8+ Gen1正式发布，引来颇多关注。

据悉，最新一代的高通骁龙8+ Gen1采用了台积电4nm制程工艺，整体结构没有变化，依旧是X2大核搭配A710中核和A510小核的三丛集，不同的是每个丛集都提升了0.2GHz的频率，官方宣称此次骁龙8+ Gne1的SoC整体功耗降低15%，而CPU能效提升了足足30%。

具体性能如何还是得需要手机厂商出了量产机后才能见真章，高通也表示OPPO、Realme、vivo、iQOO、小米、一加、荣耀等一众品牌都将推出搭载骁龙8+ Gen1的新机。而随着七月的到来，越来越多的爆料也透露了搭载骁龙8+ Gne1新机的发布信息。

首先是已经正式官宣7月5号发布的腾讯ROG游戏手机6，从目前透露的信息来看，此次ROG游戏手机6出了会搭载骁龙8+ Gen1处理器外，还会采用一块三星的OLED屏幕，并将刷新率从144hz提升到165hz，不知道能否延续ROG游戏手机5的6000mAh超大容量电池，带来极致的游戏体验。

其次是喜欢首发的小米12Ultra，根据目前的爆料来看，小米12Ultra将于下月上旬发布，目前还未正式官宣，不知道会不会抢先ROG游戏手机6来个截胡全球首发骁龙8+ Gen1。

小米12Ultra也是小米和徕卡合作后推出的首款作品，有传言称这款产品将会搭载小米自研的澎湃P1充电芯片，首次实现120W单电芯的快充，并且会采用2K分辨率的OLED屏幕，支持LTPO和120hz的刷新率。

镜头方面小米12Ultra可能会搭载索尼后置5000W像素的IMX989超大底传感器，4800W超广角镜头以及4800W像素的120倍潜望式长焦镜头。有爆料称小米机身将出现“可乐标”，也有博主大V表示该标志将出现在照片水印中而非机身上。具体如何还得等到正式发布才能揭晓。

一加最近也曝光了其新机信息，据爆料，一加将采用5000万像素的1/1.5"后置主摄，将配备一块6.7英寸的OLED显示屏，支持120hz和LTPO，而正面屏幕则是采用了中置打孔的方案，并且将搭载150W快充方案。

还有一个振奋人心的消息，据悉iQOO10 Pro或将首发200W超级快充，有望12分钟即可充满电量，而标准版依旧采用的120W快充。iQOO10 Pro则会采用一块2K+120hz的LTPO柔性屏，而iQOO10标准版则跟iQOO9差别不是很大，只能说是常规升级。

而除了这些品牌还有更多的新机正在发布的路上，下个月扎堆发布的新机有你一直期待的吗？