荣耀Play6C今日开售：内置5000mAh大电池，售价仅1099元起！

【天极网手机频道】千元机市场，基本都是入门款机型，其具备手机的基本功能特性，同时在某些方面的表现也较为突出，更适合学生党使用。近期，荣耀发布了一款千元机――荣耀Play6C，全系标配5000mAh大容量电池，续航能力相当出色。今日，荣耀Play6C也迎来开售，售价1099元起。

外观设计上，荣耀Play6C提供幻夜黑、极光蓝、钛空银三种简约配色可选，比较符合年轻人喜好。正面则是一块6.5英寸的LCD屏，支持90Hz自适应刷新率与720*1600分辨率。这块屏幕也通过了德国莱茵低蓝光护眼认证，不仅高清护眼，也能通过降低某些场景的刷新率从而延长续航。与此同时，荣耀Play6C采用侧边指纹识别解锁，保留3.5mm耳机孔。

基础配置上，荣耀Play6C搭载高通骁龙480 Plus 5G芯片，支持智慧双卡功能，日常使用并没有太大问题。最主要的是，荣耀Play6C内置了一块5000mAh的大容量电池，根据官方的数据显示，最长可提供19小时在线视频播放或连续游戏9小时。配合22.5W的充电器，充电十分钟就能提供3局游戏对局。

而在影像方面，荣耀Play6C后置1300万像素摄像头，前置500万像素摄像头，日常拍下清晰的画面也不在话下。此外，荣耀Play6C预装Magic UI 5.0系统，日常用机的流畅性也有所保障。

至于价格，荣耀Play6C 6GB+128GB售价1099元，8GB+128GB售价1299元。总体而言，荣耀Play6C作为一款千元机，在同档位手机中显然具备不小的优势。笔者认为，这款手机更适合学生党使用，满足日常的通讯、学习、上网等需求的同时，还能够提供视频、游戏方面的娱乐。如果对于这款千元机感兴趣的小伙伴，可以前往官网多了解一下。