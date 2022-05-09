中兴Axon 40 Ultra发布：屏幕、影像、性能“三位一体”打造直板旗舰的终极形态

作者：高志伟

【天极网手机频道】5月9日，中兴正式发布Axon 40 Ultra、Axon 40 Pro两款新机，这也是宣布吴京代言后的首款旗舰产品。

中兴通讯高级副总裁、终端事业部总裁倪飞表示：“中兴手机在科技创新的道路上，始终保持着年轻的斗志和对创新的渴望。Axon也曾以多个全球第一，为行业开辟一条条新赛道。作为一款极具想象力的全新旗舰产品，中兴Axon 40 Ultra不仅拥有炫酷的黑科技，还做到了艺术与科技兼备，助力用户驾驭每个‘大场面’，真正为勇敢者助力，与勇敢者同行。”

Axon 40 Ultra售价信息如下：8GB+256GB版本售价4998元;12GB+256GB版本售价5298元;12GB+512GB版本售价5798元;16GB+1T版本售价7298元。

Axon 40 Pro售价信息如下：8GB+256GB版本售价2998元;12GB+256GB版本售价3298元;12GB+512GB版本售价3798元。

两款手机现已全网开启预售，5月13日10:00全渠道开售。

作为中兴新一代高端旗舰，Axon 40 Ultra带来了最新屏下摄像技术、计算摄影、顶级性能、80W超级快充等亮点。中兴表示，新机从屏幕、影像、性能“三位一体”打造直板旗舰的终极形态。

Axon 40 Ultra提供水墨、敦煌两种配色，采用Label设计2.0，简洁优雅，透镜纹理搭配闪光砂工艺，耐指纹耐刮花，并呈现不同光影变幻的效果。该机配备了一块6.8英寸AMOLED无缺全面屏，支持屏下光学指纹识别，分辨率2480x1116，还支持120Hz智能高刷新率、360Hz触控采样率、1500nit峰值亮度以及100% DCI-P3广色域、10bit色深、1440Hz高频PWM调光、莱茵TUV低蓝光护眼认证等特性。

凭借采用包括首发独立像素一驱一技术、精巧的电路设计、分布式透明走线等新一代柔性屏下摄像技术，Axon 40 Ultra前置摄像头可以更好地“隐藏”起来，屏下摄像区屏幕采用400PPI高像素密度，全屏蓝钻排列，视觉融合效果更加完美，提升了一体性观感。另外，进阶的UDC Pro屏显芯片以及MRC算法升级等加持让屏下区与边缘的过度更加平滑自然，并保证显示效果的精准、一致性。这颗1600万像素前置摄像头，采用了四合一传感器，让单个像素感光面积增加到原来四倍，达到2.24um超大像素效果。此外，屏下摄像头还支持前摄灵透算法3.0、AI深度学习降噪、基于RAW域智能画质增强，带来智能去雾化、智能抗炫光、智能美颜等功能，提升拍摄效果，更清晰、通透。

不仅是前置，后置摄像头配置也是Axon 40 Ultra的一大亮点，采用6400万超广角主摄(IMX787，广角+微距)、6400万超人文主摄(IMX787，F/1.6)、6400万潜望式长焦主摄，支持激光对焦、斯坦尼康级全系统防抖(双OIS光学防抖+ EIS防抖)、从广角到长焦的5.7倍光学变焦、三颗主摄全部支持闪电抓拍、三主摄8K超高清录影、超级夜景视频、三主摄预设对焦等功能。闪电抓拍采用定制的自适应快门影追算法，启动抓拍后，影追算法会对目标对象进行AI运动检测，同时检测手机本身的抖动程度，根据场景动态范围，智能自适应调整快门的曝光参数，快速捕捉画面信息，经过多帧RAW数据融合，然后通过AI神经网络降噪、AI去模糊、HDR重建，图像融合计算及深度优化，最终形成一张清晰的照片。

另外，Axon 40 Ultra还支持多摄同录、智慧月亮、星空摄影、AI星座、人文影像色彩系统、人文滤镜以及电子光圈、移形换影、凌波微步、车轨等相机家族的更多玩法，让影像创作更简单，更有趣。

音频方面，Axon 40 Ultra支持三麦克立体音频变焦，实现收音与视频变焦联动，追踪画面主体声音，对于喜爱视频内容的用户而言，实现“音画”同步提升，创作的内容更真实、有沉浸感、代入感。

其他方面，Axon 40 Ultra搭载高通骁龙8Gen 1移动平台，提供最高16GB LPDDR5内存、1TB UFS 3.1存储等多种规格，系统为基于Android 12的MyOS 12。为了保证性能，Axon 40 Ultra的九层散热架构散热总面积达到了36356平方毫米，采用超级双路VC液冷散热系统，可将导热循环提升400%;利用金刚石高功率导热凝胶，导热能力提升一倍;航天级微纳腔石墨烯相变均热板，吸热性能提高140%，导热能力高300倍。

在影音游戏娱乐体验方面，Axon 40# Ultra不仅有高刷屏，还配备了配备Snapdragon Sound及DTS音效立体双扬声器，稳态振动量提升了46%、瞬态振动态提升157%的X轴线性马达，适配多款90及120高帧率的主流游戏。握持感方面，Axon 40 Ultra厚度8.41mm、重量204g，对于用惯了大屏手机的用户而言，并不算沉，更何况还配备了5000mAh大电池。

Axon 40 Ultra支持80W超级快充，支持L1+L5双频定位，提供精确到车道范围的定位画面和语音引导;还支持红外遥控功能，覆盖将近七千个品牌的家用设备，可以控制家电、支持机顶盒换台操作等。手机还采用独立安全芯片，不仅支持很多实现硬件级保护，通过隐私保护标准BSI认证。

一同推出的Axon 40 Pro提供幻夜黑、晶雾蓝、星光橙三种配色，采用经典双环设计，侧面“双曲线”与2.3mm超窄中框，厚度8.46mm机身厚度199g的整机重量，单手握持无压力。

手机配备6.67英寸FHD+ AMOLED柔性曲面屏，支持60Hz到144Hz智能调节、100% DCI-P3广色域、10bit色深、最高1000尼特峰值亮度。拥有DTS音效的双扬声器，与Axon40 Ultra相同的X轴线性马达。

Axon 40 Pro采用1亿像素超高清主摄、800万超广角、4cm微距摄像头、独立景深摄像头组成的后置AI四摄，同样支持多摄同拍、视频同录、闪电抓拍、人文影像色彩系统和丰富的滤镜、功能，丰富拍摄体验。

配置方面，Axon 40 Pro搭载骁龙870，电池5000mAh，支持66W快充。连接方面，该机采用专业的智慧天线设计，融合三通道聚合，电竞低延时、高铁专用模式、以及快速找网驻网等多种综合通讯优化技术。

除手机外，中兴还带来了AX3000巡天版Wi-Fi6路由器、小兴看看守护神云台2.5K版两款产品。

AX3000巡天版Wi-Fi6路由器采用中兴自研主芯片，相比同类产品性能提升了25%，支持160Hz频宽、3000Mbps速率，相较主流Wi-Fi5设备，速率提升150%;采用4+1五天线，信号增强3个dB，可以覆盖到100-120平的中大户型，售价289元。

小兴看看守护神云台2.5K版采用2.5K分辨率，支持微光全彩和超清红外夜视，超广角覆盖，配合AI智能监测，可实现24小时全天候高清监控，售价229元。