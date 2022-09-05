Apple Watch Series 3在停产前卖疯，部分地区已售罄

作者：毛毛

【天极网手机频道】根据早些时候外媒的消息透露，苹果Apple Watch Series 3预计将于9月秋季发布会之后停产停售，并且不会升级运行watchOS 9系统，而在秋季发布会之后Apple Watch 的下一代操作系统都将搭载watchOS 9。目前在英国和澳大利亚的苹果官网中Apple Watch 3列表中四分之三的配置都显示缺货;而在美国苹果官网上，42mm白色款Apple Watch 3显示缺货，另外三款Series 3型号均可正常购买;中国官网上仍有现货可购买，如果有收藏欲望的用户还是可以入手的。

Apple Watch Series 3作为一款2017年发布的一款智能手表，如今是支持 watchOS 8 的最老的设备，无论性能还是设计，都已十分过时。表身厚重，显示屏周围有大边框和棱角，内置S3 芯片，在性能方面明显不如于 Apple Watch SE 的 S5 芯片和 Apple Watch Series 7 的 S7 芯片。继去年 iOS 14.6 和 watchOS 7.5 更新后，Apple Watch Series 3 用户在更新 watchOS 时必须从其链接的 iPhone 取消配对并重新配对设备，因为 Apple Watch 没有足够的内部存储来独立完成更新。换句话说Apple Watch Series 3已经是一款“过时”的设备，如今宣布停产也走向了清库存的道路。

有传闻说今年秋季发布会上苹果会推出一款被命名为Apple Watch Pro的更高端的Series 8机型以及第二代Apple Watch SE，性能表现上也会更加趋向统一。而初代的Apple Watch SE可能会取代Series3，成为新的最低价格型号。距离秋季发布会还有3天时间，大家不妨一起期待一下。