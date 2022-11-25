手机圈的颜值当担，OPPO Reno9系列镌刻迎光向上的力量

色彩作为传递视觉效果与情绪最为直观的要素，一直是潮流审美的主舞台。OPPO也深谙色彩这一鲜活的审美符号，游刃有余地塑造出不同⻛格，在探索中拉进与年轻消费者的距离。新一代OPPO Reno9系列秉承系列对色彩的永恒探索，这一次带来了“明日金”、“皓月黑”、“碧海青”、“微醺”以及新年定制版“万事红”配色共5款配色。并且在Reno9系列中首次使用了多种创新工艺，让手机的视觉效果倍添光彩。

作为主打色，“明日金”的设计灵感源自日出的第一束光洒在海面上，波光粼粼，在全新的“金丝琉璃”工艺下将日出的第一束光镌刻进手机后盖，轻轻转动手机，呈现出光影流动的质感，给人展现接近梦境的优雅视觉效果，给人带来迎光向上的力量感。

高雅神秘的「皓月黑」透过织羽纹工艺，让哑光感与闪光观感得以同时呈现，就仿若日出前夜的璀璨星空;「碧海青」澄澈灵动、沁人心脾，就如同手捧一汪湛蓝海水;Reno9系列还提供通透闪亮的「微醺」，恰似那光影流动下，变幻奇妙色彩的一抹心动。

Reno9系列还以巧思呈现「宇宙星环」设计，后摄模组与机身顶部分别装点“北极星”与“星空顶”，吸取光照后可在暗处发出萤火微光，以此呈现“宇宙星环”的设计。这个设计有点类似Reno7系列的呼吸灯设计，是一个让人记忆犹新的创新设计点。

值得一提的是，面对即将到来的兔年，OPPO也为Reno9特别制定了“万事红”配色，还原中国史上最早的“流行色”，预计将会作为新年款发布。除了高颜值的配色之外，OPPO Reno9系列还带来了超轻薄机身、56°握手曲线设计、至高16GB+512GB超大容量、长寿版80W超级闪充、双芯人像摄影系统，以及骁龙8+芯片等旗舰级硬件。目前OPPO Reno9系列已经正式开启预约，感兴趣的朋友不妨多多关注。