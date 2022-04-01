千元超长续航！vivo Y33s满足多数用户需求

作者：惜

【天极网手机频道】对于普通用户来说，手机除了满足轻度游戏外，超长续航同样必不可少。vivo在不久前将Y33s手机引入国内，能够满足用户对轻度游戏、超长续航的需求。vivo Y33s已经开售，4GB+128GB板售价1399、6GB+128GB售价为1499元，顶配8+128G版售价1599元。

vivo Y33s内置5000mAh的大电池，也是手机超长续航的根本;18W快充能够为手机快速补充电量。超节能的天玑700移动平台、配合最高8GB运行内存，为玩家带来持久、稳定的性能输出。手机正面搭载6.51英寸的LCD水滴屏，并使用侧边指纹设计。

手机机身使用潮流的方正边框设计，摄像头位于手机背部左上角，1300万像素主摄和200万像素微距。全新的表面转纹工艺，为手机带来萤石般的细腻触感，同时营造出如星钻般的观感。手机164*76*8.25mm的三围和仅185克的重量，带来舒适的上手感。

手机后置相机模组为1300万像素主摄+200万像素微距，没有超广角略显遗憾，但1300万像素的主摄完全能够满足日常各种拍摄需求。从成像质量来看，Y33s主摄在白天的素质不错，色彩通透、明亮;200万像素微距可实现超近距离拍摄。

手机预装了基于Android 12打造的OriginOS Ocean系统，UI界面、功能方面更进一步。大量插画风的卡片设计、拟物风格和扁平风格融合的很自然。展示桌面管理方案的“控制台”应用也颇有特色。更重要的是，Origin OS系统通过适老化认证，提供简易模式、远程定位等功能。

vivo Y33s是一款定位非常明确5G手机，5000mAh大电池和天玑700移动平台，配合适老化易用的操作系统，让它能够轻松满足不同人群的需求。这款手机目前已经上市开卖，感兴趣可以到官网、各大电商凭购买。