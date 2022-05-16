520礼物不会选？推荐两款折叠屏手机，一眼心动

作者：知寒

【天极网手机频道】生活不只有柴米油盐酱醋茶，还要有惊喜和仪式感。520情人节马上就要到了，给“她”或“他”送上一份自己精心准备的特别礼物，表达出对对方浓烈的爱意，加深彼此间的情感交流，显然是必不可少的。

要说起准备什么样的礼物最合适，折叠屏手机绝对是不错的选择。像最新上市的华为Mate Xs 2可折叠屏旗舰手机，它拥有目前市面上同类产品中最轻薄的机身设计，还兼顾鸿蒙丰富大屏生态和华为顶级原色影像系统等特性，不论是送男生还是送女生，都定会让对方一见倾心，感到贴心暖意。

华为Mate Xs 2集诸多“黑科技”于一身，是男性用户的必备科技潮品。首先，它的外折设计大气简约，展开后拥有7.8英寸超清大屏，支持120Hz高刷新率和P3广色域专业色彩调教，，在日常内容显示时无比的清晰流畅，大屏的体验也让日常的浏览和观看更具沉浸感。

其次，华为Mate Xs 2采用业界首创的双旋鹰翼铰链结构。铰链在折叠时与屏幕的运动轨迹保持高度一致，使得折叠屏幕的平整度远高于过往水平，观感体验上几乎看不见折痕，在目前市面上所有的折叠屏手机产品中，它的折痕表现最为出色。

针对男性用户比较看重的功能应用和商务属性方面，华为Mate Xs 2支持行业内首个自适应UI引擎，手机系统可以自学习重构应用界面布局，已经在累计超过2000款常见应用中实现大屏适配。另外，得益于鸿蒙系统加持，它还具备智慧分屏、跨设备文件管理、多屏协同、智慧翻译等功能，轻松实现诸如一边聊天一边处理文档资料等高效便捷的功能体验。

除此之外，华为Mate Xs 2还是首款搭载三频WiFi的手机，理论峰值网速高达4G bps，支持四网并发和五网协同，可能是目前业界最强通信手机。同时首创室内定位，提供厘米级精准导航能力。它内置4880mAh大容量硅负极电池，支持66W分布式超级快充，用户无需为续航焦虑而有所担忧。

同样，对于很多女生们而言，华为Mate Xs 2的影像实力表现也堪称是行业一流顶级水准。它采用华为旗舰级原色影像系统，搭载5000万像素原色摄像头+1300万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头，以及独家特色10通道多光谱传感器，结合XD Fusion Pro、XD Optics计算光学、华为影像™全局式图像信息复原系统等技术，全面真实还原自然色彩，实现“所见即所得”的出色拍照效果，让热爱记录生活的女生，能够把丰富多彩的生活，原汁原味地记录下来。

华为Mate Xs 2新推出的镜像智拍功能，充分利用折叠屏手机的结构特性，能将后置充当“前置自拍”。这一功能，对于热爱拍照的女生而言更是十分贴心，同时也让男生不用担心拍不好女友的表情和姿态，女生可以通过副屏上的预览画面，实时调整自己的妆发和动作，准备好之后再让男友按下快门，轻松获取满意画面!同时，女生还可以通过副屏预览画面，直接使用后置主摄进行自拍，避免了前置摄像头自拍不清晰，时刻留下优雅瞬间。

作为当下最轻、最薄的可折叠屏手机，华为Mate Xs 2仅重255g，最薄处为5.4mm，即使是女生手持也毫无压力，非常方便随身携带使用。其所拥有的锦白和雅黑双色版本，不仅颜值出众，还可组成“情侣色”，象征双方之间亲密无间的伴侣关系。此外，还有看上去更加高贵典雅的紫色机身，也非常符合女生的优雅气质。

如果华为Mate Xs 2不能满足你，别忘了华为还有一款竖向可折叠屏手机华为P50 Pocket。它外观设计精致小巧，高超的立体微雕工艺呈现出艺术品般高端奢华颜值，宛如女性用户手中的“化妆宝盒”。同样，它搭载华为超光谱影像系统，不仅能通过外置圆形副屏实现后置自拍，还能充当一面镜子，实现AI皮肤状态检测和防晒检测。在夏日炎炎之际，华为P50 Pocket可以帮助女性用户们随时随地查看妆容，进行补妆、防晒等全方位皮肤护理，绝对是用过就会彻底爱上的高颜值神机。

华为在可折叠屏手机领域内造诣颇深，Mate Xs 2和P50 Pocket代表了目前主流的两种不同折叠设计方案，不论是喜欢大屏显示的男生还是追求精致轻奢的女生，都能得到充分满足。与此同时，它们在外观颜值、影像表现、以及系统功能体验等全方位表现也十分适合情侣间使用。因此在520期间，把它们当成礼物送给对方准没错。

正值5月份活动期间，全新一代华为Mate Xs 2可折叠屏旗舰手机还在湖北、武汉等城市进行品牌路演活动，大家不妨可以亲自去深入了解一下真机，相信你一定会被它卓越的产品力所打动。