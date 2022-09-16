OPPO K10x图赏 ：极夜般深邃，定格经典纯粹之美

作者：弈秋

【天极网手机频道】“解锁”OPPO K系列家族新成员，历代K系列中加后缀“x”都是主打续航性能的“小钢炮”，全新的OPPO K10x也依旧延续了一贯的硬核属性。

OPPO K10x相机模组为后置双摄设计，搭载6400万像素超清三摄，支持超级夜景模式。在人像模式下，可拍出类似单反的景深效果。

机身方面锻造的特色光哑同体工艺，突出了OPPO K10x自带的一种科技感。采用拼接纹理工艺和传承自K10系列的“10-Kx”、“Super Performance”大字符设计，更强化了K系列独有的硬核气质。

“极夜”和“极光”两种配色。这款是“极夜”配色，正如其命名一样。“极夜”款背板采用一层纯黑色的油墨，呈现出极致的黑色，微米级光哑同体机身，带来细腻爽滑的触感。

正面搭载了一块6.59英寸的LCD左上挖孔屏，最高支持120Hz刷新率和标准60Hz刷新率两种形式智能切换。支持触控采样率最高可达 240Hz，在屏幕滑动、游戏以及影音娱乐时，整个屏幕画面的滑动操控较为流畅和更跟手，同时获得比较舒适的视觉观感。

8.5mm厚度的机身搭配195g的机身重量，不是那种大直角边框加持机身，握持感非常不错。而电源键位于右侧，音量控制键位于左侧，依旧保留了3.5mm的有线耳机孔。

作为OPPO K系列带来的全新诚意力作，对于预算不太高和能够满足使用体验的用户来说，OPPO K10x可以称得上是一个不错的惊喜。