提高大屏使用效率！OPPO折叠屏应用生态专场10.13见

作者：白伫

【天极网手机频道】10月10日，OPPO开放平台官方微博发布了关于OPPO折叠屏应用生态专场的活动消息。表示在折叠屏市场蓬勃发展以及大屏应用需求增长之际，为更好优化折叠屏使用体验、帮助开发者提前布局大局应用生态，本期专场将分析折叠屏适配指南和适配激励计划。

本次活动议程分为五个部分，即“折叠屏手机市场发展趋势及用户洞察”、“如何在折叠屏上打造优秀应用体验”、“OPPO折叠屏适配技术指南”、“钉钉的折叠屏适配经验与思考”、“引力计划.OPPO折叠屏适配激励发布”等内容。

我们知道折叠屏手机是一个处在手机与平板的之间的产品，它既有手机的便携特性，又兼具平板电脑的大屏体验，这样一款产品赋予我们对于内容与交互更大的想象空间，简言之相当于这是一款适合我们口袋的平板电脑。折叠屏手机让我们同时得到了内外双屏的体验，而且大屏幕和便利的分屏功能加强了我们对于手机移动办公和影音娱乐的使用感受。

另外从一些关于折叠屏手机领域的分析数据报告可知，它的出现为用户带来了更多的个性化选择。如每日互动今年发布的一份有关折叠屏手机的专题报告中，他们用数据去发现折叠屏手机市场的发展趋势，洞察折叠屏手机用户人群的最新变化。每日互动在报告中通过获得的数据，进一步分析了折叠屏手机用户的职业偏好及兴趣偏好。

数据显示，建筑师、金融从业人员、个体经营业者、程序员等对折叠屏手机的偏好明显。这份数据从侧面表明，折叠屏手机的大屏幕对于某些职业人群有比较大的吸引力。屏幕更大的折叠屏手机便于移动办公，让工作更加高效。

话说回来，到底如何更好提高这块大屏的使用效率呢？笔者想起了此前OPPO首席产品官、一加创始人刘作虎曾在微博发文问道：“大屏应用适配是个耗时且耗资源的活儿，大家希望折叠屏手机能尽快适配哪些APP呢？”很显然这个关键问题也是大家关心的，如果有效解决或许让我们使用折叠屏的操作体验也会更好。

OPPO去年发布的搭载自研专利技术的折叠屏手机OPPO Find N，带来了重新被定义的“黄金尺寸”。OPPO Find N 采用的是5.49英寸外屏，配合7.1英寸内屏的方案。既能满足用户单手操作的需求，最大降低机身重量与携带的困难性，又能在需要使用大屏时获得沉浸式的体验。不过当下折叠屏手机发展迅速，自然更好地如何利用大屏优势，用来提高生产力才是王道。

显而易见接下来在折叠屏手机产品中根据屏幕展示不同的内容和布局，后期加入丰富的适配应用，充分利用这块大屏属实很有必要。不管怎么说，前提是在适配过程中最好需要充分考虑到我们用户的使用场景。

写在最后，本次活动时间10月13日开始，在OPPO开放平台视频号以[线上直播]方式与大家见面，届时将由OPPO“智囊团”在线解惑。对于这次活动内容感兴趣的小伙伴，届时参与直播互动除了有机会获得OPPO Enco Air2和OPPO Enco X2耳机等惊喜礼品，也可以同时进一步获得更多关于折叠屏适配的干货分享。