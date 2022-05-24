6款新品8亿福利，OPPO 618年中大促开启

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【天极网手机频道】5月24日，OPPO 618年中大促火热开启，OPPO为用户准备了6款新品，8亿补贴购物福利，包括付款立省、免息分期和定金抵扣等多项优惠，全面迎战618。其中OPPO Find N、OPPO Find X5系列、OPPO Reno8系列和OPPO K10系列多款旗舰机型直接让利，最低仅需1799元。同时，OPPO智能电视K9系列、OPPO Pad、OPPO Pad Air和OPPO Enco X2等IoT爆品加入大促阵营，至高直降1000元。OPPO智能大家族全面出击，为消费者带来诚意满满的年中钜惠活动。

旗舰手机优惠放送，爆款至高享24期分期免息

OPPO Find N是OPPO在折叠屏领域“四年磨一剑”的里程碑产品，为折叠屏手机带来重大转折，推动折叠屏手机“从尝鲜，到常用”。 凭借机身黄金折叠比例设计，自研精工拟椎式铰链技术以及创新的手机交互体验，OPPO Find N获得行业和用户广泛好评。

从首销到现在，OPPO Find N屡次斩获销售佳绩，多次出现全渠道售罄的火爆场面。此次618活动中，OPPO Find N至高立省500元，低至7399元。大促期间购买至高享24期分期免息，还送价值816元2T云空间和官方原装保护壳，是年中想要购买折叠屏用户的不二之选。

首次搭载马里亚纳MariSilicon X自研芯片的色彩影像旗舰OPPO Find X5系列同样参与此次大促。作为迄今为止最强Find系列，OPPO Find X5系列拥有顶级计算摄影能力，即使在昏暗的夜晚也能拍出极具质感的高清4K视频和照片。而且一体化流线设计，也让这款手机延续了Find系列美学的独特视觉感。

OPPO 618年中大促期间，OPPO Find X5 Pro至高立省800元，到手仅需5199元起，OPPO Find X5到手仅需3499元起，并享24期分期免息福利，是摄影爱好者不容错过的影像旗舰。

同样得益于马里亚纳MariSilicon X加持，最新发布的Reno8 Pro系列影像系统能够与天玑、高通双平台SoC实现无缝接入。配合双定制影像传感器及OPPO人像算法矩阵组成双芯人像摄影系统，让Reno8 Pro系列人像摄影体验得“芯”应手。值得一提的是，此次Reno8系列延用Find X系列的旗舰级一体化造型，以流云双镜设计实现视觉观感与手感的平衡统一。

OPPO Reno8系列在 OPPO 618大促期间开启首销，预付定金50抵100元，到手仅需2499元起，还可享受24期分期免息福利，更有价值500元新机权益大礼包附送。另外，OPPO Reno8 Pro预售用户还可额外加赠一年碎屏险。

注重游戏体验的用户可以关注主打旗舰级游戏体验的OPPO K10系列新品。OPPO K10系列对芯片、续航和屏幕等配置进行全面升级，多项配置达到OPPO K系列之最。并且OPPO K10系列全系配备120Hz高刷屏、X轴线性马达和立体双扬声器，为游戏玩家带来全沉浸式硬核游戏体验。作为2000元价位段明星产品，OPPO K10在618大促期间至高立省200元，到手仅需1799元起。OPPO K10 Pro最高立省300元，到手仅需2299元起。此外，本月底OPPO K10将会推出全新配色，敬请期待。

IoT全家桶真香来袭，单品至高立省1000元

OPPO 智能电视K9系列通过专业HDR10+认证，配合杜比音效打造震撼、沉浸的视听效果，支持与手机、耳机、手表以及平板之间的便捷互联。在此次618大促活动中OPPO智能电视K9系列也带来重磅福利，至高立省1000元，仅售999元起。OPPO 智能电视 K9x 65英寸直降500元，到手仅需1999元。

OPPO首款平板电脑OPPO Pad，凭借潮流外观和强大的产品性能赢得一众好评，此次在618大促活动中至高立省200元，到手仅需2099元起。最新发布的OPPO Pad Air外观上延续OPPO Pad设计理念，搭载全新升级的ColorOS for Pad操作系统，更高效流畅的智慧互联功能，让大屏体验更上一层楼。OPPO Pad Air在活动中至高立省200元，仅售1099元起。

注重音质且有购买真无线降噪耳机需求的用户，一定不能错过OPPO Enco X2大促福利。这款耳机与Dynaudio丹拿合作，致力于还原录音室级高品质音质，618大促最低799元起售。同为降噪耳机的OPPO Enco Air2 Pro，推出了吾皇猫限定礼盒版本，售价低至299元，是真无线降噪耳机的超值之选。

注重身体健康的用户可以看看“智能与续航” 兼具的OPPO Watch 2系列智能手表，在UDDE双擎混动技术的创新加持下，深度使用产品续航最长可达4天，强度使用可达16天超长续航。OPPO 618大促优惠期间OPPO Watch 2至高立省500元，最低仅需899元。另外还有性能全面均衡的入门级智能手表――OPPO Watch Free，在此次618大促活动中至高立省60元，最低仅售239元。

5月24日，OPPO 618大促狂欢正式开启，活动期间OPPO承诺线上客服24小时在线，全程价保，所有手机产品全国十一仓联发，IoT产品全国四仓发货，最快当日到达。用户前往天猫、京东、OPPO商城、苏宁易购、线下授权零售店即可挑选心仪产品，提前预付定金还能享受更多优惠福利。获取OPPO 618大促更多优惠资讯，请锁定OPPO官网和OPPO官方微博等渠道。

*因电商平台政策略有不同，具体产品优惠信息以最终成交价格为准。