ROG6蝙蝠侠典藏限量版：超炫设计和高能实力为玩家献礼

作者：白伫

【天极网手机频道】近日，ROG玩家国度与华纳兄弟联袂推出了这款ROG 6蝙蝠侠典藏限量版游戏手机。称以超炫设计和高能实力为玩家献礼，致力于为游戏玩家和收藏爱好者带来创意十足的独特体验。

首先从外观方面，ROG6蝙蝠侠典藏限量版设计还是很酷炫的，采用暗夜黑哑光配色，着实让人会联想到电影中哥谭市郊区的元素。手机表面经过特殊处理，透过光线照射时可呈现梦幻夜空的视觉特效。背面还带有光环RGB蝙蝠侠徽标。

正面配备了一块6.78英寸的165Hz AMOLED显示屏。在内部，更在个性化定制上独具新意。包含了一些定制的UI更改，即独家蝙蝠侠动画主题包和蝙蝠侠动态壁纸。除此之外，附带了一些带有蝙蝠侠主题的配件。

性能配置上蝙蝠侠限量版拥有ROG6天玑版的极致性能与强大功能。与性能强劲的ROG6系列一致，基于天玑标准版来定制的自然同样支持搭载旗舰级天玑9000+SoC。而且ROG手机6蝙蝠侠版具有与常规ROG手机6相同的硬件，也包含12GB运行内存和256GB存储空间。

影像方面为AI三摄镜头模组，即配有5000万像素IMX766主传感器，1200万像素超广角镜头和500万像素微距摄像头;前置配有一个1200万像素的人像自拍摄像头。

综上，这款基于天玑标准版来定制的ROG6蝙蝠侠典藏限量版，还包括具有65W有线快速充电于6，000mAh大电池组合的闪充续航、对称立体声扬声器、3.5mm耳机插孔和用于游戏的超声波触发器等体验。而喜欢这款独家定制蝙蝠侠限量版的用户，可以锁定官方预约和获取更多相关详情。