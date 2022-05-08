2022款iPad Pro渲染图曝光：窄边框刘海屏+M2处理器

作者：大飞哥

【天极网手机频道】5月8日消息，距离今年苹果秋季发布会还有4个月左右的时间，除了最受关注的iPhone 14系列和新款MacBook Air之外，iPad Pro的更新同样夺人眼球。

苹果于去年4月发布了搭载M1芯片的2021款iPad Pro，依旧提供两个尺寸、两种颜色，除了屏幕大小不同，最大的差异在于11英寸的iPad Pro并没有搭载12.9英寸iPad Pro的XDR显示屏。

时至今日，M1处理器的iPad Pro已经发布一年了。日前，基于设计师Volodymyr最新的爆料，2022款iPad Pro的外形渲染图也被公布。

我们可以看到最大的变化便是刘海屏以及更窄的边框，虽然看起来很有特色，但当竖屏使用iPad Pro时用户一定会感到相当别扭。

之前就有消息称苹果将在iPad Pro上主推横屏模式，将它定位于一款电脑，而不是平板。

当然，这种专为横屏的优化也体现在了背部，苹果Logo采用了横屏水平居中对齐，而不是现在的竖屏居中。不仅如此，苹果Logo的尺寸也有所增大且改为玻璃材质，目的在于为iPad Pro添加Magsafe磁吸式无线充电功能。

其它方面，iPad Pro 2022款将延续11寸和12.9寸的屏幕设定，处理器升级到自研的M2，发布时间可能会排在iPhone 14系列之后。

采用刘海屏，这或许是今年iPad Pro最大的改观，虽然目前看起来会另类，但这一目的或许有两个原因，一是与自家其他产品看齐，要知道MacBook Pro去年刚刚加入了“刘海儿”套餐。第二，iPad Pro的外观已经有四年没有变化，今年需要在外观上有新的“爆点”了。

但相比iPad Pro的硬件，今年6月的iPadOS 16才是核心，我们也许将在WWDC上发布的iPadOS 16中看出苹果对iPad Pro这一产品未来的规划，毕竟在苹果自己看来，iPad Pro是生产力。