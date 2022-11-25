铁三角再升级，iQOO 11系列将搭骁龙8 Gen2+UFS 4.0+LPDDR5X组合

【天极网手机频道】iQOO 11系列已于近日官宣将在12月2日正式发布，新机也随之进入预热期。11月25日，@iQOO官微宣布，iQOO 11将作为2022年王者荣耀世界冠军杯官方比赛用机。据了解，新一届王者荣耀世界冠军杯小组赛将于12月3日正式开赛，而iQOO 11将作为官方比赛用机，见证新冠军的诞生。

iQOO 11系列将搭载第二代骁龙8移动平台领衔的升级“性能铁三角“，包括第二代骁龙8移动处理器、UFS4.0内存、LPDDR5X运存，实现能效速度一一突破。拥有最顶级 “性能铁三角”的iQOO 11系列，再加上iQOO独具口碑的芯片调校，即使面临重载游戏等各类高耗能场景，同样流畅自如、轻松应对，实现游戏及性能体验的全面跃升。

除此之外，iQOO继续升级“双芯”配置，vivo最 新自研芯片V2也将在iQOO 11系列首批搭载，通过数据和算力的优化协调与高速协同，持续打磨底层核心实力，带来性能机少有的优质影像体验。iQOO 11系列将于12月2日下午2:30正式发布，相信被专业电竞赛事认证的电竞直屏iQOO11能够强势助力王者荣耀世界冠军杯选手，同样也会为酷客们提供极致的游戏体验。