全系升杯带来旗舰级性能体验，高颜值实力派vivo S15火爆预售中

作者：墨将

【天极网手机频道】5月23日，全新一代vivoS15系列正在火爆预售中，将于5月27日正式发售。线上全网零售价2699元的S158GB+128GB型号限时优惠100元，活动有效时间为5月19日19点-5月26日23点59分。此次vivoS15系列全系升杯，延续S系列独到的审美，与人像实力，又在性能方面实现了巨大突破，得到了媒体和消费者的一致关注和认可，堪称“高颜值实力派”。

骁龙870性能天花板 跑分突破77万

vivo S15深度独家调教骁龙870芯片，其延续了8系列的旗舰规格，搭配自研VMET内存增强技术与异构计算系统，让骁龙870的强劲性能得到全部释放，实现了系统级的性能提升与功耗降低。安兔兔近78万的跑分也是创下870史上最高跑分，刷新了跑分天花板。

电竞级仿生散热系统 游戏稳成一条直线

性能要足够澎湃，输出也要稳定冷静。vivo S15采用了电竞级仿生散热系统，内置超大规模的散热材质，超大VC均热板+超大石墨烯散热片，总散热面积达到33018mm2，3倍于机身面积。该系统还从塔克拉玛干柽柳上汲取灵感，在均热板的数百根支撑柱上，通过精密工艺蚀刻蓄水沟槽，打造出“人工毛细根系”，在发热源提升30%储水能力。在手机散热技术进入瓶颈的今天，为手机换来最高1.2℃ 的温度改善。《王者荣耀》实测118帧，稳定流畅长达2小时。

迄今S最强直屏，影院级色彩，电竞级触控

此外，vivo S15选用三星120Hz超感竞速屏，拥有与vivo S15 Pro完全一致的亮度、对比度和刷新率，并且还支持电竞级触控响应。该屏幕拥有120Hz屏幕刷新率、1200Hz瞬时触控采样率以及1300尼特局部最高亮度，堪称最好的直屏，让你看起来震撼，用起来爽快。

承载夏日印象：经典直屏 全新设计

在外观方面，vivo S15依旧延续S独特的审美，追求质感的设计，采用了一体航空铝直边中框设计，精工细作的直边工艺，亮面锐利透亮，哑面柔和舒适，搭配2.5D玻璃后盖，极具高级质感。

同时，vivo S15配色有盛夏、浅金、耀黑三种选择。其中，vivo S15盛夏通过全新升级的萤石AG 工艺和水波纹设计，让玻璃表面的晶体更加细腻，折射出夏日的海浪和明媚的晴空，让你仿佛把盛夏的风、雨、阳光握在了掌心。

作为一款定位年轻人的手机，vivo S15系列一直聚焦于年轻人的个性化需求。而经典直屏设计，搭载电竞级性能体验，使得vivo S15系列实现越级进化，让年轻人不做选择题，对于外观和性能有着极致追求的朋友不妨关注一下。