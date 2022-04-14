vivo X Fold折叠屏旗舰综合体验：后发者能先至否？

作者：王有为

【天极网手机频道】进入2022年，Top手机品牌纷纷扎入折叠屏手机市场，以多旗舰策略继续冲击高端，而市场份额一度登顶的vivo却迟迟不见动静。vivo官方表示，折叠屏方案在不断“推倒重来”中潜心打磨，旨为给用户带来“完美的折叠屏旗舰”。直到本月11日，vivo首款折叠屏旗舰 X Fold才终于与大家见面。

作为“后来者”，vivo X Fold看似姗姗来迟、闲庭信步，其背后却蕴藏着极大的战略定力与产品自信。对于高端折叠屏手机而言，体验的割裂、硬件的损耗始终是绕不开的话题，折叠屏旗舰折转开合，铰链是重中之重，媒体圈也普通认为它是“折叠屏的体验上限”的关键元素。而外屏使用多却体验差、内屏体验好却交互差，侧边指纹使用不便、影像快充缩水等痛点也始终困扰着行业与用户，没有得到彻底解决。

vivo X Fold凭其后发优势，对现有消费者痛点，做了针对性优化，并在性能、影像、交互、屏幕品质、折痕、使用寿命等方面都有不错的提升和优化。那么这款高端折叠屏旗舰的实际表现又如何，能否后发而先至呢？下面一起来看看。





航天级浮翼式铰链，直击行业痛点

熟悉数码圈的童鞋都了解，当下折叠屏手机最大的痛点就是屏幕折痕。折叠产品展开时，屏幕中间常常会带有一段不平整地向下凹陷。这是由于屏幕中央经过较长时间的闭合弯折，在展开时会带有弯折凹陷的惯性。并且屏幕展平时下方留有一定空间且缺少支撑结构，因而出现一段向下凹陷范围。在每次打开折叠屏的过程中，铰链两侧与屏幕相接的门板位置还会对屏幕产生向上的力，使得对应位置会产生轻微凸起，呈现“M”形态折痕。

为了应对折痕痛点，vivo X Fold本次采用的是航天级浮翼式铰链方案。行业常见的水滴型铰链弯折半径是3mm，vivo X Fold则带来了行业最小的2.3mm弯折半径(左右折)。弯折半径更小意味着屏幕被弯折区域更少，合起时整机贴合紧密，严丝合缝, 展开时折痕更窄更浅，有效提高屏幕空间利用率。经莱茵测试，vivo X Fold在经受30万次折叠后，折痕依旧控制的极好。

在vivo X Fold铰链中央，有一条一体式锆合金龙骨。在龙骨之上，还加入一体式锆合金浮动中板，随手机的运动而运动。手机打开时，浮动中板上升，温柔“托起”屏幕中央折痕，屏幕更平整。手机合起时，浮动中板下降保护屏幕。除此之外，vivo X Fold内屏采用UTG超韧玻璃，提升屏幕的耐用程度。官方介绍，UTG玻璃的屏幕在常温下可弯折100万次，低温(-20 ℃)可弯折20万次(按每日100次算，可以用5年)。

实际表现中，天极网测试vivo X Fold过程折叠不下数百次，正面观看几乎没有折痕，只有在低角度的情况下能看到轻微折痕，折痕表现比同类竞品更好。而折叠开合时，vivo X Fold开启力道很轻，甚至可以尝试单手打开，当张开四分之一时阻尼;闭合内屏时，同样将要闭合有一定阻尼，闭合声干脆，有一种高级的仪式感。

可以这么理解，vivo X Fold在传统水滴型铰链基础上改良了制作工艺，全面提升了材料强度，还增多了“一双手”来保护，最终将折痕效果降到最低。





2K+120Hz E5，内外双旗舰好屏

vivo X Fold配备了8英寸内屏，4:3.55长宽比，2160×1916分辨率。外屏则是6.53英寸微曲屏，2520×1080分辨率，21:9长宽比。从目前的上市机型数据来看，vivo X Fold的内屏尺寸是当前行业最大之一。实际感受上，内屏使用与mini平板无异，当然横置使用更符合我们的习惯;外屏则更贴近用户的正常用机习惯，使用全键盘输入法也不再是痛点，微曲形态在带来圆润舒适的开合手感。只不过310g左右的整机重量不算轻薄，长时间握持使用有些压力。

当前折叠屏另一大痛点，就是内外屏体验不一致。我们可以想象一下，折叠屏手机在内外换屏操作时，如果两块屏幕刷新率或者色彩显示不一致，那么在游戏娱乐或者办公时就造成体验落差、甚至断层。这对一款高端旗舰手机来说，这是比较致命的缺憾。vivo X Fold对两块屏幕在色彩一致性和显示效果上苛求更高，内外屏幕均支持120Hz高刷新率。

而且vivo X Fold达成全球首款19项Display Mate表现记录，还是全球首款获19项Display Mate A+认证的折叠屏，并拿到了整体A+级别的认证，意味着这块屏幕的各项表现都达到了目前行业顶尖水准。我们在实际体验中，内外屏切换过程中视觉感受连贯，内屏和外屏在滑动、游戏或显示高帧率视频时画面更流畅、更跟手。

除此之外，与市面上大多数折叠屏手机方案的侧边指纹不同，vivo X Fold这次还带来全球首款在内外屏上均配备新一代指纹技术――“3D超声双屏幕指纹”。相比传统侧边指纹解锁，3D超声双屏幕指纹录入解锁速度更快，而且指纹单屏录入，在双屏中均可解锁，解锁无亮光，室外强光下解锁也不受干扰。另外超声波指纹扫描识别3D立体信息，支付更安全。总体而言，vivo X Fold在内外屏的选择上苛求细腻，务求不留遗憾。

8寸大屏让商务办公更轻松

更大的屏幕意味着，vivo X Fold能像平板电脑一样娱乐办公。8英寸内屏视野广阔，娱乐游戏优势不用多说，三指上滑即可分屏，一边微信聊天一边刷剧非常方便。当然部分直板手机也加入了多界面设，不过与8寸内屏的视野不可同日而语。而且借助8英寸内屏，vivo X Fold联合多家用户常用的三方金融股票软件, 开发出多股同列、专业画线、应用分屏，让用户使用体验更便捷顺畅。

除多界面之外，vivo X Fold还从商务人士的使用习惯侧着手优化。微信支持vivo X Fold模式登陆，同时首个实现与Mac端互联跨设备办公的安卓手机系列，手机和PC间不用借助第三方软件中转，vivo X Fold还内置自主研发的琥珀扫描。

安全性方面，vivo X Fold采用骁龙8 Gen1 SPU定制旗舰芯片，在硬件端采用全功能安全架构设计。软件层面，vivo X Fold支持系统级设计的原子隐私系统与可构建全链路全场景隐私保护的千镜可信引擎。而远程锁卡、智能隐私保护、关机需解锁、密码保险箱等功能，则可以从应用层面全方位守护用户隐私。在商务体验上，vivo X Fold从便携性、高效性、安全性等方面入手，一改了传统手机的痛点。





多角度悬停解放双手

与一般的折叠屏手机不同，vivo X Fold利用铰链与双屏设计的优势，可以将手机固定在桌面上，不用手机支架就能稳稳悬停。vivo X Fold搭载双重力传感器、双陀螺仪、霍尔传感器，在两侧机身各放置一个重力传感器&陀螺仪，结合霍尔传感器与磁铁(钕铁硼磁铁，俗称“磁王”)，可支持约60-120度悬停。

vivo还基于此开发出许多使用功能，像上下分屏的多任务操作，可以将手机悬停放在桌面上，上半屏观影，下半屏当控制界面，像拖动进度、暂定播放、音量大小、亮度高低都可以调节;还有延时摄影、腰平取景、低角度拍摄等影像交互。

又或者在阅读邮件、电子书，或者需要单手输入文字时，悬停状态输入法基本占半屏，不用APP单独适配，利用铰链与双屏设计的优势，可以将手机固定在桌面上解放双手。除此之外，vivo X Fold在半折叠状态下还可作为腰平取景器。就天极网的体验来说，多角度悬停用得比较多的是视频会议、刷视频，这种不追求大视野的场景比较合适半屏。





顶级硬件堆料

vivo X Fold搭载全新一代骁龙8 Gen1 SPU定制旗舰芯片，采用先进的4nm MEP制程工艺。相比上一代的骁龙888处理器CPU性能提升10%，GPU渲染速度提升30%，跑分破100万分。配合超频版UFS3.1闪存和增强版LPDDR5运存，vivo X Fold写入、读取更快。

同时vivo X Fold还搭载了自研三重全时域性能引擎，整体运行更流畅、更稳定，同时还更节能。散热上，vivo X Fold采用真空腔均热板(又称VC均热板)、PGS石墨导热片、纳米导热凝胶等多种高散热效率材料组成的立体散热系统，在各个关键发热位置及整机进行散热处理，为整机带来优秀的散热效果 散热面积达到27217mm2，纳米导热凝胶达到384mg。

实际测试，对于vivo X Fold这样一款高端旗舰，用户群体更注重商务功能、安全等方面，娱乐跑分不必多言，我们也实测了游戏。《王者荣耀》无论是对线还是多英雄混战，几乎能够全程满帧运行，尤其是大招全开的团战，vivo X Fold的表现依旧稳定。可以看到，vivo X Fold完全胜任当下主流游戏，虽然对高端折叠屏手机来说，游戏娱乐不过是低频次场景，但vivo X Fold性能却不含糊。





全焦段旗舰四摄

影像系统方面，vivo X Fold这次为用户带来旗舰少有的全焦段旗舰四摄：1200万像素人像摄像头(IMX663，f/1.98)+5000万像素超大底主摄(GN5，f/1.75)+60倍OIS潜望式超远摄(5倍光学变焦)+4800万像素114°超广角主摄(IMX598，f/2.2)。熟悉的蔡司T*镀膜与蔡司经典镜头效果也没有缺席，而且是全系列镜头搭载，通过在镜头滤光片表面增加色素旋涂层，有效吸收此范围的红光，从而有效消除和减轻花瓣鬼影。

实际表现中，vivo X Fold样张表现色彩自然、干净通透，花朵建筑等景物贴近肉眼真实所见，不会出现过度饱和、过度锐化的情况。镜头间切换过度顺滑，从0.6X超广角切换至1X主摄，白平衡一致性也保持得不错。样张虚化效果接近单反，边缘细节层次分明经得起放大。

夜晚环境中，vivo X Fold样张效果对光的控制比较到位，高光压得住，画面也比较纯净，亮部暗部细节保留到位。夜景模式样张亮度肉眼可见的提升，同时也不是一味地拉高，整体氛围感不错。基于上一代优秀的夜景能力，在大底主摄传感器以及V1自研芯片的加持下，实现极夜环境下录像效果的提亮及降噪。

在全系列蔡司T*镀膜的能力下，辅以自研AI Deglare去眩光鬼影算法及RAWHDR算法，提供稳定的三重抗鬼影、炫光表现，夜景天空纯净，基本没有杂光、炫光。vivo X Fold的影像综合表现可圈可点，完全能够满足高端商务人士的需求。





方圆之间蕴藏东方哲学

vivo X Fold本次提供晴山蓝、梧桐灰两种颜色，其机身背部采用独特的双拼色处理工艺，用视觉及触觉的双重反差，带来双面风格的碰撞，增加整体设计的灵动感，仿若握在手心的高级皮具。影像镜头模组圆形左置设计，圆形镜头模组与方形装饰件以阶梯状的分布，为右侧设计留下大量的留白，带来更富有层次的空间感。vivo官方称，vivo X Fold方圆天阶设计的灵感便是来源于古老“天圆地方”，通过方与圆的结合凸显集大成之磅礴气势。

方圆之间又以微曲延伸的玻璃面衔接，以浅浅的金环与光晕点缀。两组件过渡自然平滑，减少割裂感，同时起到很好的防尘作用。全配色中框采用金属喷砂工艺实现磨砂效果，带来更柔和舒适触感的同时，不易留下指纹。同时中框在棱角分明的形体和圆润的手感之间找到最适手的平衡，创建一种稳定可靠的适手感受。

值得一提的是，vivo X Fold还在vivo体系内首度搭载静音键，圆形的影像镜头模组首次搭载物理静音键，并在按键上做了红色的跳色设计。按钮通过双霍尔传感器+磁铁形式纵向拨动，拨动舒适顺畅，同时信号抗干扰能力提升。只需向下拨动开启静音，即可关闭提示音，而媒体音和闹钟仍保留。静音期间调节铃声音量时系统提示处于静音状态，能够做到在所有场合内一键静音。

4600mAh电池+双闪充

以往折叠屏手机在充电续航上，往往采取“慢小”保守方案。vivo X Fold这次则在机身中置入一块4600mAh大电池，由两块串联的4.48V-3C体系的独立电池组成。体系能量密度更大的4.48V，在更小的体积空间内实现更大的电池容量。而且vivo X Fold搭载自主研发的全时域节能引擎，集成网络优选地图、LTPO及多种软硬件技术，在不影响体验的前提下全局功耗降低7%。官方数据显示，可实现连续通话20.55小时、视频会议12小时和大型游戏8小时。天极网实际测试：

//vivo X Fold 续航实测 //

测试方法：vivo X Fold满电100%状态使用外屏进行各项目测试;

测试项目：刷微博、刷抖音、听网易云音乐，玩《王者荣耀》各1小时，待机8小时;

测试条件：手机连接5G数据，关闭wifi，关闭蓝牙，关闭GPS定位，均设定50%音量与50%屏幕亮度，后台仅余测试项APP，标准模式，《王者荣耀》设定高画质高帧率;

测试结果：vivo X Fold刷微博从满电降至94%，消耗了6%的电量，刷抖音视频消耗7%，听网易云音乐消耗6%，玩《王者荣耀》消耗15%，待机8小时消耗3%。总计消耗47%的电量，以此频率使用，普通用户一天一充足够了。

vivo X Fold搭载66W双电池闪充并首发折叠屏50W无线闪充，66W双电池闪充17分钟即可充至50%，37分钟即可充满;50W无线闪充5分钟即可充电10%，53分钟即可充电100%，同时，vivo X Fold还支持10W无线反向充电。我们实际测试，从电量耗尽关机开始充电至100%，期间每隔5分钟亮屏记录一次。测试结果显示，vivo X Fold前15分钟充至45%，充满100%只花费了36分钟左右，与官方数据基本一致。

总结：

从vivo X Fold身上，我们能看到vivo对于手机技术和体验的全新探索，以及对于高端商务手机的理解。作为vivo品牌首款折叠屏产品，vivo X Fold集合了多项行业领先技术，在屏幕折痕优化、铰链耐久性、屏幕素质、办公协同、充电续航等方面全面解决消费者痛点。同时，在屏幕技术、芯片性能、续航、影像系统等旗舰配置一应俱全，能为消费者更加高效、便捷和具有创造力的手机使用体验，整体实力优于同类折叠屏竞品。天极网认为，vivo X Fold是当前市场中最有竞争力的高端旗舰，真正意义上带领行业进入折叠屏2.0时代。目前vivo X Fold已经正式发布并开启预售，感兴趣的朋友不妨多多关注。