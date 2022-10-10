鲁大师Q3手机报告：OPPO ColorOS重回国产UI排行榜榜首

作者：毛毛

【天极网手机频道】今天早些时候，鲁大师发布了2022年第三季度国产手机UI排行榜，OPPO ColorOS以212.29的机型均分终于重新夺回了国产UI榜榜首之位，均分有较大提升的UI则是黑鲨JOYUI和ROG UI，分别位于第二、第六位;OriginOS被ColorOS超越退居第三名，小米MIUI排在第四。

随着ColorOS 12的几次迭代更新适配，均分稳步提升超过了212分。目前ColorOS 13已经发布，同时，ColorOS 13继承了Android 13重点升级的安全隐私领域，新增第三方应用全周期管控的智能护盾以及恶意行为拦截功能，减少手机卡顿问题，保护用户的隐私安全，带来更多智慧场景体验。从表现来看，也是有可能冲刺年度榜单的选手。

ColorOS一直给人以系统稳定流畅的印象，此次更是性能再发力，推出自研的系统级计算中枢ColorOS超算平台，可以通过算力模型对硬件计算资源的精准调度,结合 4 大计算引擎――并行计算、高性能计算、端云计算、智能计算的综合调优，打造全方面的流畅、稳定、续航体验提升。全新升级的 LinkBoost 4.0，通过“AI网络预测”技术,可以提前预判手机即将进入弱信号地铁路段，通过预先加载的方式让视频类体验保持流畅。

在智慧场景方面，ColorOS 13聚焦生活、办公、出行和健康等场景，主动感知用户需求，带来了更贴心的人性化科技体验。例如“会议一键导入”功能支持ZOOM、腾讯会议、企业微信、钉钉、飞书等主流办公三方应用，做到多项会议日程进行统一管理;“会议智能提醒”功能可以识别包含在线链接的日程，快捷显示加入会议的跳转入口，不必反复翻找聊天记录等等。

智慧息屏功能也值得点赞，ColorOS 13智慧息屏会主动感知相关应用状态，并实时显示订单或歌单进程。用户基本看一眼息屏就能获取自己想要知道的相关信息，无需反复开屏操作。

除流畅、智慧以外，ColorOS 13也加入了一系列隐私保护功能,通过一键打码、智能护盾、三方应用全生命周期管控流程等保障用户安全隐私。

目前ColorOS 13已经正式推出，10月升级适配计划覆盖了OPPO与一加的多款机型，并且分时段适配，具体时间与适配机型如下：

10月12日：一加 9RT 5G、一加9R 5G、一加8、一加8T、一加8 Pro;

10月14日：Reno8 5G、A97 5G、A57 5G;

10月25日：一加Ace Pro;

10月26日：Reno5 5G;

10月28日：Reno7 Pro 5G、Reno7 Pro 5G英雄联盟手游限定版、Reno6 5G;

10月31日：Reno6 Pro+ 5G、Reno6 Pro+ 5G名侦探柯南限定版、Reno5 Pro+ 5G、Reno5 Pro+艺术限定版5G。

以上多款机型主要是公测升级适配计划，而正式版升级适配计划则将在10月31日推送更新，涵盖的机型有：Find X3 Pro摄影师版、Find X3 Pro火星探索版、Find X3 Pro、Find X3、Find N、一加 9 Pro 5G、一加 9 5G。

感兴趣的用户不妨期待一下。