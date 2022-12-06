999元！真无线Hi-Fi耳机vivo TWS 3 Pro今日开售

【天极网手机频道】在近期的vivo新品发布会上，除了旗舰机vivo X90系列之外，还带来了一款真无线Hi-Fi耳机――vivo TWS 3 Pro。其凭借着全链路无线真Hi-Fi、独立专业音频芯片、无感体温监测以及30小时超长续航等优势，属实令人眼前一亮。今日，真无线Hi-Fi耳机vivo TWS 3 Pro正式迎来开售，售价仅999元。

外观设计上，vivo TWS 3 Pro提供蓝图、留白两款简约配色可选。其中的蓝图配色，通体是深沉内敛的深蓝色，其主要通过真空电镀、喷涂等5道的工序，在vivo TWS 3 Pro的充电仓和耳机上打造出了一致的镜面光泽的渐变质感，所以整体看起来具备很强的一体性。

佩戴体验上，vivo TWS 3 Pro单耳仅重5.2g，体积较之前下降6%，用户佩戴上并没有过多负担。同时，vivo TWS 3 Pro提供了多个不同尺寸大小的耳塞，用户可以根据自己的需求进行更换。可以说，vivo TWS 3 Pro通过轻量化的机身设计，为用户带来了舒适无感的佩戴体验。

而在如此轻量化的机身设计下，vivo TWS 3 Pro的音质与续航也能够保持优异的水准。音质方面，vivo TWS 3 Pro搭载了第一代高通S5音频平台，支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术、蓝牙5.3、高通aptX Lossless无损音频等技术，能够实现全链路超低噪声失真，让声音细节精准地呈现出来，而这也是行业首次实现全链路真无线Hi-Fi的经典之作。

同时，vivo TWS 3 Pro耳机还具备头部追踪技术，其可以根据头部的相对位置，实时头部环绕声场的表现，打造360°环绕空间音频，带来身临其境的音质体验。而这不仅仅限于音乐，vivo TWS 3 Pro还将与视频平台合作，提供海量多声道片源，打造真正沉浸式的影音体验。

降噪方面，vivo TWS 3 Pro也有了明显的提升，最大降噪深度高达49dB。同时在降噪频宽范围上也达到了4000Hz，提供轻度、常规、重度以及自动调节四种降噪模式可选。其中的自动调节模式，能够根据用户所处的环境状况的变化，智能调节降噪的深度，保证佩戴的舒适度。

至于续航方面，由于vivo TWS 3 Pro配备了高通超低功耗蓝牙音频技术，不仅拥有超强的音质解析力与连接稳定性，也让其具备了业界领先的功耗控制，足以带来超长的续航时长。根据官方的数据显示，关闭降噪情况下，vivo TWS 3 Pro单次续航时长可达6.8小时，配合充电盒最高可获得长达30小时的续航时长。

此外，vivo TWS 3 Pro还支持55ms游戏低延迟、无感体温监测、全场景Vlog 3D双耳高清录音、滑动调节音量、设备双连接等超越旗舰级的交互体验。而在售价方面，vivo TWS 3 Pro官方售价999元。

总体而言，vivo TWS 3 Pro是一款集Hi-Fi无损音质、头部追踪、智能降噪以及超长续航等优异特性于一身的旗舰级产品，不仅带来了舒适无感的佩戴体验，也能为用户提供出色且多面化的影音体验。目前，vivo TWS 3 系列耳机已在vivo官网、vivo体验店专卖店等线上线下渠道开售，感兴趣的朋友可以前去看看。