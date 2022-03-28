¼«ÖÂ´òÄ¥ ÓÅÑÅµÇ³¡£ºvivo X Fold¹ÙÐû¶¨µµ4ÔÂ11ÈÕ

¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿½ü¼¸Äê£¬¸÷´óÊÖ»ú³§ÉÌÂ½Ðø²¼¾ÖÕÛµþÆÁÊÐ³¡£¬·×·×ÍÆ³ö×Ô¼ºµÄÊ×¿îÕÛµþÆÁÊÖ»ú¡£Î¨¶Àvivo£¬³Ù³ÙÎ´¹ÙÐûÕÛµþÆÁµÄÏûÏ¢£¬ÏàÐÅ´ó²¿·ÖÈËºÍ±ÊÕßÒ»Ñù£¬¶¼ÔÚµÈ×ÅvivoµÄÕÛµþÆÁÖ®×÷¡£±Ï¾¹£¬ÔÚ´ó²¿·ÖÓÃ»§µÄÐÄÖÐ£¬vivo±¾ÉíµÄÑÐ·¢ÊµÁ¦ÊÇ²»ÈÝÐ¡êïµÄ£¬ÔÚÕÛµþÆÁÑÐ·¢ÉÏ×ÔÈ»Ò²»á¸øÈËÒÔ¾ªÏ²¡£½ñÈÕ£¬vivo¹ÙÐûvivo X Fold¶¨µµ4ÔÂ11ÈÕ£¬ÖÕÓÚ½«ÓÀ´vivoµÄÊ×¿îÕÛµþÆÁÊÖ»ú¡£
¾ÝÁË½â£¬vivo¹Ù·½Î¢²©ÕýÊ½¹ÙÐû£º¡°¼«ÖÂ´òÄ¥£¬ÓÅÑÅµÇ³¡¡£½ñÌì£¬ÕýÊ½¸ø´ó¼Ò½éÉÜ#vivo X Fold#£¬ÕâÊÇÒ»¿î¡¸´ó£¬¼¯´ó³É¡¹µÄ×¨ÒµÕÛµþÆì½¢£¬ÎÒÃÇÍ¨¹ýËüÀ´Ðû²¼ÕÛµþÆÁ2.0Ê±´úµÄµ½À´¡£¸ü¶àÏ¸½Ú£¬½«ÓÚ4ÔÂ11ÈÕvivo X FoldÐÂÆ··¢²¼»á½ÒÏþ¡±¡£Í¬Ê±£¬¸½ÉÏÁËÒ»ÔòÐû´«ÊÓÆµ£¬´«µÝ³övivo X Fold½«´îÔØÓë²ÌË¾ÁªºÏÑÐ·¢µÄÓ°ÏñÏµÍ³µÄÏûÏ¢¡£
¹ØÓÚvivo X Fold£¬´ËÇ°ÔçÓÐÏà¹Ø±¬ÁÏÐÅÏ¢´«³ö¡£¸ù¾ÝÏà¹Ø±¬ÁÏÐÅÏ¢£¬±¾´Îvivo X FoldÔÚÓ²¼þ·½ÃæÊÇÏÂ×ãÁË¹¦·ò£¬ÆäÖÐÀ´×ÔÆ»¹û¹©Ó¦Á´³§ÉÌº¼ÖÝ°²·ÑÅµ·É·ïÍ¨ÐÅµÄ½ÂÁ´Ìí¼ÓÁËÖî¶àº½Ìì²ÄÁÏ£¬ÖÂÊ¹Ó²¼þ³É±¾¾Í³¬¹ýÁË1200Ôª¡£Õâ¶ÔÓÚ¸ÄÉÆÆÁÄ»ÕÛºÛ£¬Ìá¸ßÊÖ»úµÄÊ¹ÓÃÊÙÃü£¬ÓÐ×Å²»¿ÉºöÊÓµÄ×÷ÓÃ¡£Ä¿Ç°Ö÷Á÷ÕÛµþÆÁÊÖ»úÓµÓÐ20Íò´ÎµÄÕÛµþÊÙÃü£¬ÓÐ²»ÉÙÈËÍÆ²âvivo X FoldºÜ¿ÉÄÜ»áÍ»ÆÆ30Íò´Î£¬´ó·ù¶ÈÌá¸ßÕÛµþÆÁµÄÄÍÓÃÐÔ¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬vivo X FoldÕÛµþÆÁÊÖ»ú»¹½«´îÔØ3D³¬ÉùË«ÆÁÄ»Ö¸ÎÆ¼¼Êõ£¬²¢ÇÒÔÚÁ½¿éÆÁÄ»ÉÏ¾ù´îÔØÊ¹ÓÃ¡£ÌÈÈôÕæÄÜÊµÏÖ£¬ÄÇÃ´vivo X Fold½«³ÉÎªÊÐÃæÉÏÊ×¿î´îÔØË«ÆÁÄ»3D³¬Éù¼¼ÊõµÄÕÛµþÆÁÊÖ»ú²úÆ·£¬ÕâÒ²ËãÊÇÒ»ÖÖÊµÓÃÐÔºÜ¸ßµÄ´´ÐÂ¡£ÖÚËùÖÜÖª£¬3D³¬ÉùÖ¸ÎÆÊ¶±ð¼¼Êõ£¬²»½öÒ»´ÎÂ¼Èë¼´¿É£¬ÔÚ½âËøÊ±Ò²ÊÊÓÃÓÚ¶àÖÖ³¡¾°¡£ÎÞÂÛÊÇÔÚÊªÊÖÇé¿öÏÂ£¬»¹ÊÇÔÚÕ´ÂúÎÛ×ÕµÄÇé¿öÏÂ£¬¶¼ÄÜÃë½âÊÖ»ú£¬Ïàµ±±ã½Ý¡£
´ËÍâ£¬vivo²úÆ·¸±×Ü²Ã»Æèº±íÊ¾£ºÔçÔÚËÄÄêÇ°vivo¾Í¿ªÊ¼ÁËÕÛµþÆÁµÄÔ¤ÑÐ£¬µ«Ç°Ç°ºóºóÊ®¼¸¸ö·½°¸¶¼ÓëvivoÐÄÄ¿ÖÐ¡°ÍêÃÀ¡±µÄÕÛµþÆÁÓÐ×Å²»Ð¡µÄ¾àÀë¡£µ«vivo²»Íü³õÐÄ£¬Ö»ÒªÄÜÌá¹©×îºÃµÄÌåÑé£¬¼´±ãÍíÒ»µã£¬´ó¼ÒÒ²Ô¸ÒâµÈ¡£Ï£ÍûÓÃ»§¿´µ½X FoldÕâ¿î²úÆ·µÄÊ±ºò£¬ÄÜ¸ÐÊÜµ½vivoµÄÓÃÐÄºÍ¼á³Ö¡£
±ÊÕßÈÏÎª£¬vivo X Fold×÷ÎªvivoµÄÊ×¿îÕÛµþÆÁÊÖ»ú£¬ÔÚÀú¾ËÄÄêµÄ´òÄ¥Ö®ºó£¬ÏàÐÅÒÑ¾ÓµÓÐÁËÁìÏÈÐÐÒµµÄÓÐÁ¦ÌØÐÔ¡£×ßµÄÂýÒ»µã£¬³ÁµíµÃÒ²¾Í¶àÒ»µã£¬ÏàÐÅºÜ¶àvivoÓÃ»§¶Ô´ËÒ²ÊÇÉîÐÅ²»ÒÉ¡£ÄÇÃ´£¬Õâ¿îÐû¸æ¡°ÕÛµþÆÁ2.0Ê±´ú¡±µ½À´µÄ²úÆ·£¬»áÒÔºÎÖÖ·½Ê½¾ªÑÞÁÁÏà£¬ÎÒÃÇÊÃÄ¿ÒÔ´ý!
ÍÆ¼öÔÄ¶Á