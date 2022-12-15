OPPO Find N2评测：轻盈精巧，颠覆折叠屏全新体验！

【天极网手机频道】凭借着「够小，又足够大」的黄金尺寸，几无折痕的屏幕，以及前所未有的悬停体验，OPPO Find N一经面世就好评如潮，一举成为了2022年上半年折叠手机销量第二。时隔一年左右，OPPO Find N2再度面世，它又会以怎样的姿态，再度引领折叠屏的全新体验，今天我们就来揭开它的神秘面纱。

超轻折叠 顶级显示

OPPO Find N2沿袭了上一代的外观设计，提供了素黑、松绿、云白三款全新的配色。素黑版本为皮革材质，细腻的荔枝纹理彰显着高定奢侈品的独特质感，也塑造了细腻柔和的触感。而松绿和云白则采用玻璃材质，AG磨砂工艺赋予了其随光而变的色彩变幻，也带来了如baby skin般的细腻手感。

在如此华丽简约的外观下，隐藏着OPPO更轻量化的折叠屏设计理念。本次的OPPO Find N2引入航天级材料对铰链形态进行小型化重构，并且以碳纤维材料作为屏幕支撑骨架，配合钛合金定制的整机螺丝，最终塑造了素皮版轻至233g的整机重量，甚至比市面上主流的旗舰直板机更轻。

当然，更轻量化的设计并没有牺牲掉屏幕尺寸，依旧保留上一代的黄金比例设计。5.54英寸的小巧外屏，17.7：9的比例，2120*1080的分辨率，让其拥有小屏旗舰独有的握持手感以及单手操作屏幕的便捷体验。7.1英寸的镜面内屏，8.4：9的比例，1792*1920的分辨率，展开即横屏，大屏的视觉体验信手拈来。

更为重要的是，本次OPPO Find N2的内外屏均采用E6材质，支持120Hz刷新率。其具备随使用场景而变的自适应刷新率技术，能够降低屏幕功耗，从而提升整机续航。同时，内外屏还拥有其他折叠屏手机不具备的内外环境色自适应技术，亮度显示精准调控，人眼观看屏幕的舒适度也有获得提升。

从整体外观设计来看，OPPO Find N2在保留原有黄金尺寸的基础上，通过全新简约的配色、更细腻柔和的触感、更轻固的材料等超轻折叠设计，实现233g的轻盈无负担的使用体验。与此同时，这块屏幕也通过德国莱茵TUV手机折叠无忧认证，耐用性完全不用担心。

轻固铰链 悬停空间

在铰链上，OPPO Find N2采用了超轻固精工拟椎式铰链，带来更轻、更窄、更坚固的使用体验。一方面，全新一代铰链采用强度更高的航天级合金材料，巧妙地将铰链结构小型化，在保证原有强度的基础上进行减重。另一方面，OPPO Find N2凭借着高强度复合碳纤维制成的斜板，实现了重量减半，强度翻倍的出色效果，又通过榫卯工艺去除铰链零部件中的所有螺钉，一体成型，轻盈精巧。

基于以上的超轻固精工拟椎式铰链，OPPO Find N2能够在45°-125°之间的角度悬停。基于多角度悬停功能，OPPO Find N2能够覆盖诸多使用场景，涵盖了悬停观影、悬停音乐、悬停视频通话、悬停会议、悬停健身等多项功能。

本次的OPPO Find N2更是针对悬停场景进行系统底层的深度定制，打破“先应用后悬停”的使用逻辑，创造出极具新意的「悬停空间模式」。用户仅需要展开手机保持悬停状态，即可直接进入全新定制的悬停界面。而悬停空间内部的应用共分相机、视频、音乐、运动四类，双击底部触控板就能快速进入应用，让用户解放双手，一步到位。

在悬停方式上，OPPO Find N2还提供了一种全新的悬停方式――帐篷模式。用户在亮屏解锁状态下，将手机悬停后倒扣成“帐篷”形态，画面会锁定在外屏显示，可以用来观影、自拍等。如果在遇到不平整的桌面时，帐篷模式将成为保护外屏不受磨损的有效措施，同时带来稳定的悬停体验。

此外，作为一款折叠屏产品，大屏的优势自然也不欠缺。OPPO Find N2同样支持双指分屏、多页面分屏、跨屏分享、分屏截图、自适应UI布局等功能，足以让用户时刻获得大屏的流畅体验。

哈苏影像 定格精彩

影像方面，OPPO Find N2配备了5000万像素主摄镜头(IMX890)、4800万像素超广角镜头(IMX581)、3200万像素2X长焦镜头(IMX709)，覆盖了常用的焦段设置，配合哈苏手机影像系统以及马里亚纳 MariSilicon X芯片强力的影像算法，理论上能够带来旗舰级别的影像水准。

在白天场景的拍摄中，画面整体清晰度较高，并不会糊成一片。例如：绿植的拍摄画面色彩饱和度充足，但又不至于过渡渲染，整体呈现得较为自然，接近人眼所见。而对于建筑的拍摄，画面清透明亮，光比正常，主体与背景的融合度也恰到好处。

而在夜景的拍摄中，基于马里亚纳MariSilicon X芯片的优势，画面降噪效果较好，暗光环境下的色彩得以还原。例如：对于画面中出现的灯光，OPPO Find N2都能够很好地协调与整体环境的差异，不会出现“鬼影”现象。而对于周围较为昏暗的建筑，也能够通过长曝光与算法进行还原，并且明暗层次较为突出，颇具氛围感。

同时，由于多角度悬停的特性，OPPO Find N2可以实现悬停摄影的功能。例如：可以进行延时拍摄或悬停合影，用户完全不用三脚架即可记录下稳定的画面，轻松定格生活的精彩瞬间。

旗舰性能 超长续航

作为一款折叠屏旗舰，OPPO Find N2的基础配置自然也不会差。其搭载了第一代骁龙8+移动平台，相较于上一代，CPU性能提升5%，GPU性能提升10%，同时功耗降低30%，AI能效提升20%。在如此高能效比处理器的加持下，OPPO Find N2在面对以往的各种高压场景时将会更加得心应手，从而为日常使用带来更加流畅的体验。而在安兔兔跑分测试中，OPPO Find N2也跑出了109万的高分，整体性能处在行业前沿水准，用户无需担忧性能方面的问题。

在充电与续航方面，在OPPO Find N2如此轻巧的外观下，内置了4520mAh的大电池，配备67W超级闪充。为了测试其具体表现，笔者将其置于以下环境：连接WiFi、关闭蓝牙与定位、自适应刷新率、声音与亮度均为50%，开启o1超感画质引擎，进行1小时游戏(内屏)、1小时视频(内屏)、1小时音乐以及待机8小时的常规续航测试。

至于在充电测试中，笔者将OPPO Find N2耗电至1%的低电量状态，并置于以上同等环境下，再为其充电至满电状态，期间每隔5分钟记录一次数据。

续航曲线图

充电速率图

从以上的两张图表来看，四项常规测试总耗电量39%，续航水平与主流旗舰直板机比肩，在折叠屏手机中也是数一数二的存在。而在充电方面，OPPO Find N2充至满电所需时间42分钟，充电时长符合预期。综合两者来看，充电10分钟，即可提供内屏视频观看4小时左右的续航时长，整体续航能力相当不错，再利用碎片化时间充电，用户长时间保持在线完全不是问题。

总结

总体而言，OPPO Find N2在上一代黄金尺寸、几无折痕以及多角度悬停的基础上，重新赋予其超轻折叠、超轻固铰链、顶级显示、悬停空间等特性，一举成为业内最轻的横向形态折叠屏手机产品。与此同时，OPPO Find N2在性能、功耗、影像、续航、充电等方面也达到了旗舰级水准，堪称一款全能型的折叠屏旗舰产品。

笔者以为，OPPO Find N2凭借着轻盈精巧的设计，以及多项不输主流直板旗舰的配置，将会彻底颠覆折叠屏的全新体验。更为重要的是，它也将会在之后的一段时间内，引领折叠屏行业向更轻、更坚固、更耐用的方向发展，实现折叠屏真正“从常用到重用”!