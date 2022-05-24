各项性能配置排行榜上热度依旧，全新升级OPPO Reno8系列京东预售已开启

作者：弈秋

【天极网手机频道】5月23日发布会结束后，OPPO Reno8系列在OPPO京东自营旗舰店目前已开启预售中。期待的全新升级轻旗舰Reno8系列产品将在预售时间结束后正式发售，Reno8系列共有Reno8、Reno8 Pro、Reno8 Pro+三个版本，售价2499元起。现在处在预售阶段，Reno8系列在手机性能等各方面排行榜上表现均表现不错。当前OPPO京东自营官方旗舰店已获得3775.5万人关注，而5月24日在京东大牌超级排位赛“自营手机”专栏直播活动获得了1.3万人观看，在当天自营手机榜获得了第2名。

Reno8系列传承了Reno系列一如既往的轻薄机身与色彩美学，作为全新的轻旗舰系列，OPPO Reno8系列首次实现了机身直线与曲线的调谐。搭载全新进化的ColorOS12.1.1流畅系统;整体性能与体验皆是旗舰实力。

外观方面，Reno8系列采用了平直边框的设计，音量控制键和开关电源键分别安置在机身的两侧，同样没有3.5mm的有线耳机孔。以往专属于旗舰的艺术级热煅工艺在Reno8系列得到延续，机身背部采用流云双镜设计，与中框过渡自然，裸机下握持真机几乎贴合人的手掌，带给用户一种舒适的握持感。

系统性能方面，OPPO Reno8系列中Reno8版本采用了旗舰级天玑1300处理器，Reno8 Pro版本采用了首发新一代骁龙7 Gen1处理器，Reno8 Pro+则采用了旗舰级8100-MAX处理器。并且Reno8系列均已适配Hyperboost全链路游戏稳帧技术，可以智能调节性能输出模式。

据悉OPPO试验室测试数据，Reno8 Pro+实测《王者荣耀》游戏3小时平均帧率高达119帧，实现了高强度团战与UI界面的帧数稳定如一。Reno8 Pro+及Reno8 Pro支持120Hz高刷新率，带来丝滑流畅的视觉体验，X轴线性马达、立体声双扬声器等均已适配更多游戏。

充电续航方面，OPPO Reno8系列配置长寿版80W闪充和4500mAh大电池组合，搭配OPPO独有的电池智能健康引擎技术，即采用电池仿生修复电解液技术与OPPO独家的智能电池健康算法，有效降低充电温度，让电池拥有更长寿命，长效保持电池中锂电子活性，电池寿命延长至1600循环，电池有效容量不低于80%，已通过莱茵安全认证。

影像方面，采用前后双旗舰人像摄头，前置3200W超感光猫眼镜头和后置5000W索尼旗舰大底主摄镜头。全新OPPO Reno8系列搭载了OPPO自研芯片马里亚纳MariSilicon X，这是一颗由台积电代工的6nm影像专用NPU芯片，配合OPPO双定制传感器以及人像算法矩阵，共同构成了Reno8 Pro 和Reno8 Pro+双芯人像摄影系统。这次全新升级通过创新的OPPO人像算法矩阵，精准展现了人原生的自然肤质。双芯人像摄影系统技术的加持使手机人像摄影进入到了4 K AI HDR的“芯”时代，更好满足用户对影像的热爱体验。

OPPO Reno8系列下Reno8版本共有“微醺”、“晴空蓝”、“夜游黑”三种配色，Reno8 Pro版本共有“微醺”、“邂逅蓝”、“夜游黑”三种配色，而Reno8 Pro+版本共有“逍遥青”、“漫游灰”、“暗涌黑”三种纯净配色。

全新升级轻旗舰Reno8系列，当然也给所有用户送出了预约福利，通过OPPO京东等官方商城预定和购买Reno8系列，可以享受预定赠送OPPO 原声耳机、预定期间24期免息等预售期权益，Reno8系列前100名用户付尾款免定金。对Reno8系列感兴趣的用户可以到官方了解详细活动信息。