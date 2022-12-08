联发科天玑8200发布，性能升级有限，能效提升明显！

【天极网手机频道】联发科在推出天玑9200之后，也为中端市场带来了天玑8100的升级版天玑8200。目前天玑8200已经正式发布，不过不同于天玑9000到天玑9200飞跃式的升级，天玑8200的性能升级方面略显保守，但是能效方面令人期待。

天玑8200采用台积电新一代4nm工艺制程，采用1+3+4的架构设计，其中一颗是主频高达3.1GHz的A78，以及另外三颗主频为3.0GHz的A78，相比天玑8100略有不同。而四颗能效核心为主频2.0GHz的A55核心，这一点与天玑8100保持一致。

天玑8100的A78核心主频为2.85GHz，这么一看天玑8200似乎更像是天玑8100的超频版本，甚至在GPU方面依然使用相同的Mali-G610 MC6 GPU以及APU580能效方面分别提升8%和13%，如果按照天玑在旗舰芯片中的迭代命名，那么这颗天玑8200更像是天玑8100+而非大版本迭代的正统天玑8200。

除此之外，天玑8200最高支持80Hz的FHD+分辨率显示屏和最高120Hz的WQHD显示屏，在安兔兔跑分中，天玑8200能够跑到90万分，比起天玑8100还是高出不少。此前有传闻称，天玑8200将拥有天玑9000系列的部分特性，现在看来似乎并没有令人期待的功能下放到天玑8200中。

也许是这两年来高通骁龙系列在中端芯片的疲弱，尤其是骁龙780G以及骁龙7 Gen 1，国内搭载这两款芯片的机型屈指可数。与之相对的是，天玑8100芯片机型反而成为中端手机的主流选择，这也让联发科有些自信，放缓了在天玑8200上的升级进度。

不过从升级方向上来看，能效比的提升确实是目前联发科以及高通的主攻方向，尤其是高通在骁龙888系列以及骁龙8系列中吃了能效比的大亏后，联发科似乎也意识到芯片不提升能效比，性能再高也会因为过高的温度导致降频，最终用户实际感受到的性能甚至不如一些老款型号的体验来的更好。这也是为什么近两年有不少用户反馈，在长时间使用搭载骁龙8系列芯片的机型时，整体表现甚至不如骁龙865机型的原因。

而骁龙780G以及骁龙7 Gen 1的不受待见，很大程度上也是因为能效比不如天玑8100，这次天玑8200更进一步，在能效比上大做文章，相信能给用户带来更好的体验，毕竟对于中端用户而言，极限性能的提升远不如稳定性提升来的更重要。

目前iQOO Neo7 SE全球首发了天玑8200芯片，也让人好奇天玑8200实际的性能以及能效表现，能否在天玑8100的基础上更上一层楼。此后也将会有更多搭载这一芯片的机型开始进入市场，同时有消息称在经历骁龙780G以及骁龙7 Gen 1之后，高通有意重振中端市场，中端用户或能从中受益。