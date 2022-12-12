三星S23 Ultra正式入网，详细配置曝光

【天极网手机频道】最近，有消息表明三星的旗舰机型三星S23 Ultra已经正式入网工信部，相关配置也已经公布，虽然搭载骁龙8 Gen 2是板上钉钉的事，但依然给用户带来不少惊喜。

根据知名博主的爆料，三星S23 Ultra除了搭载骁龙8 Gen 2之外，还会使用6.8英寸3088×1440P分辨率的OLED顶级屏幕，同时前置1200万像素镜头。而后摄规格非常怪，使用一个200一个108Mp，12Mp+12Mp双长焦支持10X光变，拥有5000mAh电池以及25W快充头，机身尺寸为163.4×78.1×8.9mm，重 233g。

这次三星S23 Ultra所搭载的骁龙8 Gen 2有别于高通发布的那一颗芯片，为独占主频高达3.36GHz的版本。官方的第二代骁龙8平台使用台积电4nm工艺打造，官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%。这一代骁龙8 Gen 2采用全新架构，1+2+2+3的架构带来不一样的性能表现。一颗基于X3超大核的Kryo Prime核心频率高达3.2GHz，四颗大核频率为2.8GHz，三颗小核频率也达到了2.0GHz。

其中四颗大核分别采用两颗A715和两颗A710，全新架构让骁龙8 Gen 2无论是面对高负载场景还是中低负载场景，都可以在功耗和性能中寻找一个最佳平衡点，能够提供极限性能，也可以带来最佳能效比。在GPU方面，骁龙8 Gen 2搭载的Adreno GPU同样带来光线追踪技术，有着25%的性能提升和45%的能效提升。

三星S23 Ultra使用的超频版骁龙8 Gen 2在性能方面的表现也是这次新机型的看点之一，毕竟普通版本的骁龙8 Gen 2已经表现出远超前代的性能表现，而更高频率版本的骁龙8 Gen 2能否带来更加强劲的性能，还是只是营销的噱头，只能等到发布才能揭晓了。

有用户发现，三星在欧版的S23系列中也是采用的骁龙8 Gen 2芯片，那么这就意味着三星这次将会全面抛弃Exynos芯片，转向骁龙8 Gen 2芯片，或许这也是为什么三星能够使用超频版骁龙8 Gen 2的原因之一。

而在充电头的功率上，虽然FCC显示只有25W的充电头，但这不代表S23 Ultra仅支持25W快充，因为前代的S22+和S22 Ultra同样在FCC显示只有25W充电头，但是在实际使用中支持最高45W的充电功率。所以用户还是可以通过更换充电头来获得更高功率的充电体验。

有消息称，三星将在2023年春季的Unpacked活动上发布三星S23系列新机，这场活动将在旧金山举办。而韩媒报道称，三星Unpacked活动具体将会在明年2月初正式举行，去年三星同样在该活动中发布了三星S22系列新机。这也是自疫情以来，三星首次恢复线下活动，同时也将用户对于三星S23机型的期待拉满。