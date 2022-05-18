520情人节送礼，为什么首选华为P50宝盒，精巧折叠、时尚美学惹人心动！

作者：知寒

【天极网手机频道】临近520，情人节将至。在这个充满爱意的日子里，我们常常会选择给深爱的对方准备上一份特别礼物，因为这会令她们真切享受到被爱的幸福感觉，体会到平淡生活中也会有的惊喜和仪式感。

而说到礼物，智能手机无疑是如今大家眼中的最佳之选，它兼顾科技与时尚，既是所有人日常生活中离不开的必需品，也是很多男生女生最想要收到的能完美契合心意的礼品。在我看来，华为P50 Pocket就是非常不错的选择，它独具一格的创新纵向折叠形态，再搭配华为强悍的超光谱影像系统，能够时刻记录下情侣间的美好时刻，让回忆更甜美，加深彼此间的情感。

可折叠屏手机天然具备着高端属性，华为P50 Pocket采用6.9英寸高刷高清柔性OLED屏幕，合起来后机身体积精致小巧，如同女生手中的“化妆宝盒”，随身携带更加方便。更重要的是，它在外观上采用立体微雕工艺，通过特殊花纹设计，能够在光线照射下带来璀璨梦幻般的视觉观感，颜值非凡突出，将高端奢华风格表现的淋漓尽致，女生们一旦拥有了它，相信无论走到哪里都一定会成为全场瞩目的焦点。

从情侣头像到情侣装，再到超高颜值的“情侣机”，几乎没有任何一对热恋情侣能够抵挡住这种象征亲密关系的诱惑。华为P50 Pocket精心打造出黑白两种“情侣色”组合，男生使用黑色彰显年轻炫酷风范，女生用白色则简约大气，如此搭配简直就是天作之合。

华为P50 Pocket传承并延续了其经典的“万象双环”相机造型设计，内置顶级强大的超光谱影像系统，由4000万像素原色摄像头、1300万像素超广角摄像头、3200万像素超光谱摄像头、及业界首次搭载的10通道多光谱传感器、超光谱补光灯、激光对焦传感器等模组共同组成，结合华为出色的XD Fusion Pro计算摄影技术，大幅提升进光量和白平衡识别，实现“所见即所得”的真实色彩还原。

情侣间一起外出游玩，总是少不了要经常拍照。拍风景时，华为P50 Pocket的超光谱影像系统不仅能在白天拍出更清晰、色彩更精准的照片，并且在夜色朦胧下依然能够实现更明亮、细节超丰富的画面效果。此外，它还支持微距摄影和荧光摄影，前者在拍摄美食、钻戒等首饰品等近距离物体时效果给力，后者则呈现出更具光影梦幻般的创意风格。

除此之外，华为还充分利用可折叠屏形态的全新特性，实现了强大的“后置自拍”功能。通过最外面的圆形副屏，女生们可以实时预览到取景器画面，同时借助后置摄像头完成自拍。而超光谱影像系统也让华为P50 Pocket在人像摄影时更加充满质感和真实自然。

同时，借助圆形副屏和超光谱传感器等同样特性，华为P50 Pocket还能够帮助女性用户们实时检测皮肤状态，将外屏当作一面镜子，随时随地查看自身妆容，完成补妆等操作。它还支持防晒检测，对用户的日常皮肤护理提供更贴心和更全面的帮助。

除了华为P50 Pocket以外，同样还有不少可以在520期间向对方表达爱意的惊喜礼物。

比如说非常适合送给男生的华为Mate Xs 2。它是目前市面上最轻、最薄、最平的横向可折叠屏手机，既摆脱以往同类产品的厚重感，也能让彰显出独属于男生的稳重大气成熟，在商务工作中无形中带来形象加成。并且，配合上华为HarmonyOS丰富的大屏应用生态适配，在用户进行多窗口任务处理、跨设备文件共享、多屏协同等方面，达到事半功倍的工作效率。

还有颜值极高的华为Watch GT 3 Pro小瓷表，它的陶瓷一体化机身不仅触感温润细腻，而且搭配金银色背壳纹表圈从颜值上妥妥地属于“高端奢侈品“。同时，它还支持全天候心率、血氧、睡眠、ECG心电图采集与监测，针对女生拥有女性生理周期管理等功能，既是顶级奢华的腕上装饰品，又是优秀出色的运动健康监测工具。

最后，还有华为FreeBuds系列蓝牙无线耳机。对于经常出差的人群来说，送给他们一款支持智慧动态降噪的华为FreeBuds Pro耳机再好不过;而如果是女性用户们，采用“口红设计”的FreeBuds Lipstick绝对是能让对方一见倾心的高颜值首选;此外还有兼顾佩戴舒适型与半开放主动降噪于一体的化FreeBuds 4等。

总之，情侣间或者家人间的浪漫送礼，既要找对时机也要挑好礼物。像华为P50 Pocket将科技与时尚完美融为一体，无论对方是男生还是女生都肯定会眼前一亮。此外，还有华为Mate Xs 2、华为小瓷表、和FreeBuds系列蓝牙耳机等丰富产品，大家都能找到更合适的礼物选择。

目前华为P50宝盒曜石黑、晶钻白，全新8GB+512GB版本，已于5月16日心动上市。5月16日 - 5月20日华为礼遇焕新季开启福利大放送!购买P50至高优惠200元，P50 Pro和P50E至高享12期免息，P50 Pocket至高享24期免息!更多优惠信息上华为商城及各大电商平台官方旗舰店查看。

现在到北京国瑞城、北京西红门荟聚等华为授权体验店、北京西直门凯德、北京大悦春风等华为智能生活馆、以及全国各地的指定门店购买P50 Pocket还可以收到一张520专属的“空白”卡片。这张特别的卡片里面都藏着一句表达爱意的情话。通过华为P50宝盒手机的荧光摄影就能收获卡片的寄语，帮你用最浪漫的方式点亮爱意，让爱发光。