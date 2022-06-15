618过后还有父亲节，在付清购物车的时候也送爸爸一份礼物

作者：毛毛

【天极网手机频道】618年中大促活动于今晚正式开启了，不少商品都将价格“打骨折”，吸引了众多的消费者。618狂欢过后就是父亲节，给爸爸的礼物大家都准备好了吗？没有准备好也没关系，正值618期间，是选购一大波打折商品以及父亲节礼物的最佳时机。说到父亲节礼物，很多人都不知道买什么给爸爸，那么我们不妨让自己的爸爸做这条“该”最靓的仔。

耳机

靓仔出门一般都必须要备有时尚单品，无线蓝牙耳机是个很好的选择，像我们的爸爸，虽然年龄这个数字再往上涨，但心态上可是比年轻人都还年轻，送一款无线蓝牙耳机最适合不过了。

vivo作为国内头部阵营的手机厂商，在影音体验方面的成绩大家都有目共睹，在其手机做得越发出色的同时，推出的耳机产品也有着不错的表现。vivo TWS 2e从一代的细长的椭圆变成了二代的扁平型，佩戴方式也从半入耳设计变成了全入耳式设计，单耳重 4.7 克，佩戴无负担。

功能方面，vivo TWS 2e支持一键闪连、DeepX 2.0立体音效、Jovi语音，12.2mm大动圈单元，蓝牙5.2，多设备连接，双麦通话降噪、查找耳机等，同时还有着超长续航，再加上充电盒的电量可听27小时左右。

值得一提的是，这款耳机的价格仅需299元，虽然价格便宜，但在声音表现上vivo TWS 2e可以一点也不马虎，整体来说是个不错的选择。

手机

多久没有给爸爸换手机了？其实这一届爸爸们对手机的要求并不高，能聊微信能刷新闻能看视频就没问题了，专业一点的可能想要一个影像能力强一点的手机，毕竟要给妈妈拍一些美美的照片。如果要推荐，OPPO Reno8 Pro+是一个不错的选择。

OPPO Reno8 Pro+秉持着“颜值即王道”的理念，全系的直角中框设计，航空铝材质配合升级的金属砂化工艺，防磨耐刮不留指纹，再加上一体化设计以及潮流Reno色，在透明的质地下透露出清澈青绿倩影的“逍遥青”色，用轻盈姿态漫步于灰白之间的“漫游灰”色，以及经典静谧的“暗涌黑”色，让喜欢“极简主义”的爸爸们看到了都说一声“好”。

轻薄一直是Reno系列鲜明的的设计语言，Reno8 Pro+薄至7.34mm的机身则将“薄”做到极致，在对内部结构进行堆叠优化后装入4500mAh大电池、马里亚纳 MariSilicon X芯片和NFC的同时创新的布局缩短了主板长度，成为Reno史上最薄的机型，整机重量也仅有183g，握持感与视觉体验都恰如其分。

正面上，OPPO Reno Pro+正面搭载的是一块6.7英寸超清屏;OPPO Reno Pro 则是一块6.62英寸的超清屏，两款机型均配备120Hz高刷屏幕，带来丝滑流畅的视觉体验，并且适配Hyperboost全链路游戏稳帧技术，即便是一款影像手机，也能成为你无往不利的电竞利器。如果爸爸喜欢开黑打团战的，OPPO Reno Pro+真的很可以。

影像上，OPPO Reno Pro+采用双芯策略，联发科天玑8100-MAX与自研影像NPU马里亚纳 MariSilicon X芯片的加持，让整体的影像能力大幅度提升，在5000万索尼大底旗舰主摄系统的作用下，影像效果显然是出色的，就算是随便拍也非常好看。这下再也不用担心妈妈不满意了。

仅需3699元，就能满足爸爸对手机的各种要求，最主要是拍照好看，妈妈满意啊!趁现在赶紧下单给爸爸换购一部吧!

穿戴设备

除了手机和耳机，穿戴设备也逐渐成为大家的“新宠儿”，上到爷爷奶奶，下到三岁小朋友，大家都戴着智能手环或者智能手表。OPPO在穿戴设备领域也有不错的成绩，近些年来也推出了不少穿戴设备，虽然上市一段时间，但已经亲身体验了好几个月的我来说，真的强推OPPO Watch2。

OPPO Watch 2系列拥有OPPO Watch 2 46mm(eSIM)、 OPPO Watch 2 42mm(eSIM)以及OPPO Watch 2 42mm(蓝牙)，采用独一无二的双曲面柔性屏，搭配极窄边框与舒适的屏幕曲率，佩戴感舒适。独创光绘表盘、AI穿搭表盘2.0功能都能让你的OPPO Watch 2更加个性且独一无二。

针对智能手表的续航痛点，OPPO Watch 2系列创新性地采用UDDE双擎混动技术，搭载高通骁龙Wear 4100芯片以及与Ambiq联合研发的Apollo 4s双芯片。两颗芯片协同工作，带来的是智能与续航的同时兼顾。根据场景不同，这两颗芯片可以智能无缝切换Android和RTOS两个系统，让续航毫无负担。在这项领先技术支持下，根据OPPO官方给到的数据，OPPO Watch 2 46mm版全智能模式理论续航时间长达4天，全新升级的轻智能模式理论续航时间更长达16天。同时还支持WatchVOOC 闪充，46mm版充电10分钟可用一整天，充满仅需60分钟。

在应用生态层面，OPPO Watch 2(46mm/42mm)支持独立eSIM功能，可以接打电话、查收信息，还能独立上网下载应用。支持微信(儿童手表版)、支付宝、百度地图、QQ音乐等50余款热门APP，让各种生活场景都得心应手。

在运动健康方面，OPPO Watch 2系列内置6大专业传感器，在运动健康层面支持游泳、羽毛球、网球等100余种运动监测，可以自动识别跑步、健走、骑行等6种常见运动。同时与权威学术和医疗机构合作完善健康运动算法，推出了连续血氧监测、睡眠监测、鼾症风险评估、心率监测、压力监测等功能。

对于喜欢运动的爸爸们来说，每天坚持戴着OPPO Watch2来运动，不仅可以记录运动时长，消耗的能量，还能实时监测心率，让自己时刻注意自己的身体机能变化。在睡眠时也会监测血氧以及是否打鼻鼾，配合OPPO手机，早上起来的时候就可以看到一份健康报告，虽然是仅供参考，但也可以大概知道自己的身体变化数据，做到预防控制。

售价上，OPPO Watch 2系列46mm(eSIM)售价1999元，42mm(eSIM)售价1499元，42mm(蓝牙)售价1299元。这个价格其实已经很亲民，毕竟现在很多电子表也基本在这个价格，更何况是一款智能手表呢？

当618遇上父亲节，在把购物车“付清”的同时，也给自己的爸爸送一款潮流电子设备吧，毕竟有哪个爸爸不想当一个潮流靓仔呢？