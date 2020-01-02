学生提高成绩的“不二法宝” 海信阅读手机A5

作者：柏霖

【天极网手机频道】对不少学生来说，手机绝对是它们最想要的一个“玩具”，没有之一。手机游戏对这些学生们的诱惑力实在是太大了，只要一完成学习任务，就想着拿起手机在王者峡谷中畅游两把，或是去做几次和平精英。

长此以往他们的学习成绩会不可避免地下降，而且随着成绩一起下降的还有他们的视力。这两点让不少家长操碎了心。其实最好的解决办法就是不让他们使用手机，但这有点不切实际，现在很多孩子的作业都是老师在微信上布置的，而且有时写作业也要借助手机来查阅资料。所以这个时候就需要一台不寻常的手机来帮助他们，比如海信最新发布的海信阅读手机A5。

海信阅读手机A5只有一块5.84英寸的水墨屏，水墨屏无蓝光、不刺激，并且只能呈现黑白两种颜色，他们的游戏皮肤再炫酷、游戏画面再华丽，都是黑白的画面。这样一来，游戏的乐趣就大大地被降低了，可以让不少孩子都不想打游戏。

为了让家长更省心，海信还在阅读手机A5中设置了学生模式。家长可以设置上网时间，也能限制应用安装，像游戏APP这样的应用孩子们就没办法安装了。而且家长还可以限制访问指定网址，手机也会过滤不良网站，进一步防止了孩子们用手机学习时分心。

除去以上提到的点外，海信阅读手机A5的锁屏也能帮助孩子们学习!由于水墨屏从不熄屏的特性，我们可以给孩子们设置单词锁屏、诗词锁屏和格言锁屏。单词锁屏能够帮助孩子们多背单词，加深对单词的理解与记忆，扩充词汇量。诗词锁屏和格言锁屏则能熏陶孩子们，拓展知识面，他们记下来的诗词与格言也能运用在作文之中，让自己的作文更亮眼。

想要用A5拓展知识面，锁屏只是一个小手段，别忘了它的全称可是海信阅读手机A5，主打的就是阅读!它整合了京东读书、掌阅、QQ阅读、、咪咕阅读和看书这五大阅读头部品牌，海量阅读资源尽情体验。用这部手机，学生们可以尽情地遨游在知识的海洋中，只怕他们看不完，不怕他们找不到想看的。

家长也无需担心用手机看书看多了，孩子的视力会下降。上文已经提到了，海信阅读手机A5使用的是水墨屏，水墨屏最大的特性就是护眼，日间读书没有蓝光不会刺激人眼，用它看电子书的时候就像和看纸质书一样自然。晚上看书的时候，它就会开启平行柔光灯，利用漫反射增加屏幕亮度，晚上用它看书眼睛也不会疲惫。不用怕平行柔光灯有蓝光，它能将夜读时的蓝光降低95%，对人眼的刺激微乎其微，柔和护眼。不过还是不建议学生门在晚上看书，早睡早起有精神才能更好的学习呀!

总结：海信阅读手机A5采用了护眼的水墨屏，家长们无需担心孩子在使用它时视力会受到损伤，只能呈现黑白二色的水墨屏也会降低他们对于游戏的兴趣，更何况家长也可以通过学生模式可以限制这类应用安装。独特的锁屏界面也能帮助孩子们学习，更不用提它整合了海量的阅读资源了。这一部手机给学生们用绝对是再适合不过的了。

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