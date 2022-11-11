vivo X90 Pro+跑分出炉，背后设计引争议！

【天极网手机频道】随着天玑9200的发布和高通骁龙8 Gen 2的即将发布，vivo也将推出xixo X90系列新机，其中vivo X90 Pro+更是已经现身GeekBench跑分平台。

早在上个月底，vivo就在影像战略发布会上公布了未来在影像方面的布局。vivo表示将会联合蔡司以及行业进行开发并且自主创新，打造人性化的专业摄影。同时vivo还宣布会在下一代旗舰上搭载IMX989 CMOS，这也意味着vivo X90 Pro+将会搭载这一镜头。

vivo介绍这颗镜头在感光能力方面相较三星GNV提升了77%，同时搭载苍穹夜景系统，将最大感光能力提升了100%，ISO最高可达102400。此外，vivo还表示将会在下一代产品上搭载5X以上焦段镜头和超感人像系统，这对于主打影像的vivo X90 Pro+而言无疑又是一大助力。

昨天vivo再次举办影像技术沟通会，推出全新的V2影像芯片。当各大厂商从拼硬件、拼参数转移到拼算法、拼成像之后，自研影像芯片的重要性不言而喻。vivo在经过V1和V1+的迭代升级后，逐渐获得用户认可。这次vivo在V2影像芯片上在AI计算单元、图像处理单元进行大幅升级，同时联合联发科建立起与天玑9200之间的高速协同通信，能够带来更加优秀的成片效果。

vivo一直以来都在影像方面深耕，推出了多款受到市场欢迎的旗舰机型，而这次搭载IMX989的vivo X90 Pro+更是受到了不小的关注。其中很大一部分原因是今年小米12S Ultra同样搭载IMX989，并且携手徕卡为用户带来了极具徕卡特色的画面质感。

如此一来，一向主打影像的vivo如今也用上IMX989后，在和蔡司的合作中能够为用户呈现怎样的影像效果，同样引起用户空前期待。这令这款机型目前在网上受到莫大关注，甚至不少网友没有购买其他品牌的手机就为了等这一款vivo X90 Pro+。

vivo X90 Pro+除了配备5000万像素的索尼IMX 989广角镜头作为主摄，还会使用48万像素的的IMX598超广角镜头、5000万像素的IMX758人像镜头、6400万像素的豪威OV64B长焦镜头，并且支持100倍数码变焦，在硬件方面vivo几乎能给的全给了。

目前出现在GeekBench平台中的vivo X90 Pro+型号为vivo V2227A，确认搭载高通骁龙8 Gen 2芯片和12GB内存。从实际数据来看，这款机型单核跑分来到了1485分，多核则是跑出了4739分。对比此前曝光的三星S23跑分，在单核方面不及S23的1524分，而多核方面则是领先S23的4597分。

但让人意外的是，这款机型上的骁龙8 Gen 2 X3大核频率仅有3.19GHz，与S23的3.36GHz相比下降了不少，可能是工程机版本在性能方面有所限制。同时，这款机型将会运行安卓13系统，并且支持80W的快充。

而前不久就已经曝光过vivo X90 Pro+的甄姬投入，其中后置镜头并未居中的设计以及上下两个部分中间的金属隔断条都引来巨大争议。有用户认为这样的设计辨识度非常高，极具品牌特色。也有网友认为如此设计完全失去了美感，就算是去掉金属隔断条都要比现在更好。

不过目前来看看一切还未盖棺定论，最终还是要以vivo发布为准。但从今年vivo在影像方面如此大的动作来看，或许vivo X90 Pro+能够带来极具冲击力的影响效果。毕竟vivo本身就有浓厚的影像底蕴，联合蔡司的技术，今年的旗舰手机在影像领域将会比往年更卷。