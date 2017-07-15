坚果Pro销量传闻后续 或将牵动多方影响

关于坚果Pro：

坚果Pro硬朗造型，结合下端金属材质面板，打造成锐利的手机ID设计。前后采用双玻璃设计，整体像极了iPhone4或iPhone5的设计风格。前脸后脸底部就不说，看图片一目了然。至于手感问题，老罗：我是祖传贴膜老工匠，我怎么会解决不了手感问题呢？老罗的解决方案是，在手机背部贴上一张曲面玻璃背壳。

坚果Pro黑色版在边框上并不会很明显，但红色版的黑边想必让人浑身难受。它的正脸简直堪比当年乐视的ID无边框设计，采用停航母般大小的BM区作为手机边框，对于老罗这种对美极致追求的人，居然可以视而不见？实在令人费解。 基本操作交互方面，smartisan OS与其他家的安卓系统一致。虽说个性，但毕竟还是安卓，这里就不重复介绍了。许多国人常用功能像应用分身、超级截屏等都有保留，新用户上手也没啥难度。系统有“One Step(一步)”和“大爆炸(Big Bang)”两大特色。“一步”说白了就是个应用之间的交互功能，老罗认为目前智能手机的应用交互很不方便，于是就研发了这个“一步”。据称能带来极简的操作体验，就如名字所定义的交互一步就搞定，甚至让手机也具备媲美PC端的工作效率。老罗花了很多精力去做两个实用的功能。

大爆炸功能更面向文字工作者。“大爆炸”可以把一篇文章或者段落“炸开”成一个个词语或文字，我们可以理解为分词功能，在iOS也有类似的应用叫Pin。再来说下“大爆炸(Big Bang)”，这项功能更面向文字工作者。“大爆炸”可以把一篇文章或者段落“炸开”成一个个词语或文字，我们可以理解为分词功能，在iOS也有类似的应用叫Pin。

硬件配置方面，1499元版本(32GB版)采用骁龙625处理器，5.5英寸In-Cell 1080P屏幕，双1300万后置摄像头，支持大光圈拍照效果。前置像素800万，3500毫安时电池，支持QC3.0快充，一小时冲电80%，1799元版本(32GB版)在此基础上，升级骁龙626处理器，将32G内存变为64G，前置摄像头也变为1600万像素。2299元版本(32GB版)内存升级为128G，骁龙626处理器，前置1600W像素，并加入NFC功能。