坚果Pro销量传闻后续 或将牵动多方影响

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【天极网手机频道】坚果Pro“实际销量”事件曝光以后，锤黑锤粉们与吃瓜群众仿佛发现新大陆，网上论战十分热闹。不过呢，锤子工作人员与罗永浩均明确否认，称该事件不属实。对于销量一事其工作人员回应称，这仅仅是锤子科技在做用户调研的时候，初步筛选出来的使用比较积极的用户，只是一个筛选样本，跟销量没有关系，罗永浩官微回应也称此事“假的”。
除开官方回应之外，最近，分析师潘九堂为锤子正名，称坚果Pro的累计销量在50-80万之间，远远超过21万，他还预估锤子今年的手机销量，应该比历年累计销量之和还多一些(这，真不知道是夸坚果Pro呢，还是黑锤子前几代产品呢)。
还有，业内人士摩卡RQ也站出来说话了，其从核心供应商那儿求证，坚果Pro的总提货量已经超过了100万，总数在110万到120万之间。首单提货40万，本季度陆续提货接近80万。(罗永浩曾经坚称备货40万台，与摩卡RQ说言吻合，不过相关微博后来被删除，已无对证)
多方为锤子证言，其背后恐怕有很多丝丝环扣的微妙关系。产品销量的好坏直接关乎锤子的利润，也就是说和锤子投资人以及融资息息相关。销量高于预期利润也就更高，投资人喜闻乐见，而销量低于预期利润也就低于预期，将影响到投资人的决定。投资资本圈的事，咱们深究不了，能够知道的是如果销量低于预期，那一定将不利于锤子下半年的资本运作。
除了资本侧，销量低于预期，还不利于坚果Pro下半年销量。销量越多，意味着更多的用户对产品有认同感，也将吸引更多新用户加入。就像王者荣耀这个游戏一样，身边玩的人越多，他们经常在你眼前开黑、叫唤，对新玩家影响也就越大，也就更容易吸引他们入坑。如果你说这游戏人很少，那么新玩家心里恐怕会咯噔一下。
关于坚果Pro真实销量曝光一事：
6月15日，锤子旗下员工李貌在GitHub上提交的文件时，意外发现其中竟然包含坚果Pro的激活数量。泄露文件中详细罗列了每一台已激活坚果Pro手机，其中包括SN号、IMEI号、版本等信息。泄露的数据显示，截止6月15日共计207707行数据，也就是说，坚果Pro迄今的销量还不到21万台。
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关于坚果Pro：
坚果Pro硬朗造型，结合下端金属材质面板，打造成锐利的手机ID设计。前后采用双玻璃设计，整体像极了iPhone4或iPhone5的设计风格。前脸后脸底部就不说，看图片一目了然。至于手感问题，老罗：我是祖传贴膜老工匠，我怎么会解决不了手感问题呢？老罗的解决方案是，在手机背部贴上一张曲面玻璃背壳。
基本操作交互方面，smartisan OS与其他家的安卓系统一致。虽说个性，但毕竟还是安卓，这里就不重复介绍了。许多国人常用功能像应用分身、超级截屏等都有保留，新用户上手也没啥难度。系统有“One Step(一步)”和“大爆炸(Big Bang)”两大特色。“一步”说白了就是个应用之间的交互功能，老罗认为目前智能手机的应用交互很不方便，于是就研发了这个“一步”。据称能带来极简的操作体验，就如名字所定义的交互一步就搞定，甚至让手机也具备媲美PC端的工作效率。老罗花了很多精力去做两个实用的功能。