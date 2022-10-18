小米13全系列正式入网，回归直屏，继承67W充电设计！

【天极网手机频道】近日，小米13普通版通过了工信部3C认证，型号为2211133C，配备型号为MDY-12-EF的充电器，最高支持67W快充。

而早在九月份，一款型号为2210132C的小米5G数字移动电话机通过3C认证，配备型号为MDY-14-ED的充电器，支持最高120W快充。至此，小米13/ Pro系列的两款机型都已入网。

根据爆料博主的爆料，全新的小米13系列此次至少将提供小米13和小米13 Pro两个版本，其中小米13 Pro的摄像头跟小米12S Ultra一致，将搭载的是1英寸超大底的索尼IMX989，相比前作小米12 Pro的索尼IMX707，感光面积提升72%，感光能力提升76%，同时拍照速度提升 32.5%，启动速度提升11%，在影像方面有“脱胎换骨”般的大提升。当然，随后vivo X90 Pro +和OPPO+Find X6 Pro也将采用该传感器。

小米13/Pro系列两款新机都将搭载骁龙8 Gen 2处理器，预计将在年底前发布。小米13将采用四边窄直屏，主打轻薄和高颜值设计，而小米13 Pro则将继续采用双曲面屏。

在早些时候，该爆料人就透露，设备代号M1的小米13 Ultra已进版开始NPI 。NPI(New Product Introduction，新产品导入)是介于工厂 (Factory) 与研发 (R&D) 之间的桥梁，就是要把研发单位新设计出来的产品介绍到工厂端生产。

小米13 Pro将采用6.7英寸左右的2K分辨率120Hz刷新率三星 E6 基材柔性屏幕，屏幕居中单挖孔，采用超窄边框、两侧微曲设计。小米13标准版将采用6.36英寸左右的2.5D柔性屏幕，支持120Hz高刷新率，并且该屏幕采用居中单挖孔设计，边框超窄。

此外，适用于小米13和小米13 Pro国际版的MIUI稳定版本已开始在内部进行测试，这几款智能手机全部运行基于Android 13的MIUI 14。

据悉，该系列新机将会于11月正式发布。这是因为高通骁龙峰会将在11月14日至11月17日期间举行，按照高通此前的惯例，这次高通也会在该峰会上推出骁龙8 Gen2手机芯片。相比骁龙8+，骁龙8 Gen2的提升幅度大约在10%以上：其中CPU性能提升10%、CPU能效提升15%、GPU提升20%、NPU AI性能提升50%，ISP也有很大提升。

在基带方面，骁龙8 Gen2将会采用下一代的5G调制解调器骁龙X70。官方表示，骁龙X70将支持10Gbps 5G的峰值下载速度，还带来了让人耳目一新的先进功能，比如四载波聚合、高通5G AI套件和高通5G抄底延时套件等等

这次小米13普通版将回归直屏，对于此前一直青睐曲屏的小米来说，这次采用直屏算是进行了新的尝试。并且对于不少喜欢直屏的用户来说确实是个好消息，同时小米13 Pro搭载小米12S Ultra同款的一英寸索尼大底IMX989，也让小米13 Pro在影像方面获得了十足的升级。下个月的小米，值得期待。