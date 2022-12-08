iQOO 11系列发布，顶级配置催生未来电竞旗舰！

【天极网手机频道】经过几天的延期之后，iQOO终于在12月8日下午发布全新未来电竞旗舰iQOO 11系列机型，全系搭载骁龙8 Gen 2，支持硬件级光追以及最高200W快充，硬件配置豪华且扎实，有望成为下半年的全能机型。

作为iQOO系列的正统续作，iQOO 11系列的配置简直壕无人性。这次iQOO 11系列与前代一样拥有两款机型，分别是iQOO 11标准版以及iQOO 11 Pro，两款机型都提供了三种配色：传奇版/赛道版/曼岛特别版。

iQOO 11全系搭载高通刚刚发布的骁龙8 Gen 2芯片，官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%。而作为这次高通骁龙8 Gen 2的升级重点，Adreno 740 GPU不负众望，搭载硬件级光追技术，并且拥有25%的性能提升和45%的能效提升。在实际表现中，骁龙8 Gen 2的GPU不仅超越了苹果的A16芯片，甚至在能效比上的进步让不少用户直呼是外星科技。

为了完美发挥骁龙8 Gen 2的性能，iQOO 11配备LPDDR5X内存和UFS4.0的闪存，不过要注意的是，iQOO 11标准版128GB版本依然使用UFS3.1闪存。与前代相比，UFS 4.0顺序读取速度提升100%，能耗比提升46%;LPDDR5X速度提升33%，频率高达8533Mbps。

iQOO 11标准版配备5000mAh的大电池，但遗憾的是200W快充技术并没有下放到标准版，不过对于大部分用户而言120W快充还是非常能打。iQOO 11 Pro则继承iQOO 10 Pro中全球首发的200W快充技术，不过电池容量缩小到4700mAh。在实际测试中，iQOO 11 Pro完全充满仅需10分钟，相比提升电池容量，更高的快充功率确实能够更大程度缓解用户的续航焦虑。毕竟洗漱的功夫就能充满一台手机，这样的体验谁会不喜欢呢？

iQOO 11全系配备2K 144Hz的E6材质OLED屏幕，同时支持LTPO4.0以及分区刷新技术，能够做到显示效果与功耗控制的平衡。1440Hz高频调光的加入可以最大程度缓解用户在低亮度场景中的眼部疲劳，而自研XDR显示引擎使得这块屏幕能够精准还原创作者的意图，让看也成为一种享受。

iQOO 11系列还携手网易手游《天谕》首次实现移动端光线追踪技术的落地，通过自研FALCON图形引擎，结合AI算法和底层计算加速能力，能够真实环境元阴影、光线、材质等游戏画面中的关键细节。这也是iQOO 11系列有底气被称为未来电竞旗舰的原因，软硬件的深度结合让iQOO 11系列在电竞领域拥有无限可能，同时iQOO 11标准版还将作为KPL官方比赛专用机。

在影像方面，iQOO 11标准版采用5000万像素的三星S5KGN5主摄，以及一颗800万像素的超广角和一颗1300万像素的长焦镜头，前置则是一颗1600万像素的挖孔镜头。而iQOO 11 Pro则使用了一颗5000万像素的主摄，为索尼IMX866传感器搭配VCS仿生光谱，以及一颗5000万像素超广角和一颗1300万像素人像组成三摄系统。iQOO 11全系配备vivo自研的V2影像芯片，V2芯片将会带来兼容性和功能性的全面提升，并且在AI计算单元、图像处理单元进行大幅升级。

从配置来看，iQOO 11系列无论是标准版还是Pro版本几乎都没有短板，主打电竞的定位也让不少游戏玩家疯狂心动。尤其是200W高功率快充的加入，相比以往玩游戏没电需要连接电源忍着发烫继续游戏的糟糕场景，如今休息一会儿就能获得满血旗舰的体验，无愧未来电竞旗舰的称号。

在下半年神仙打架的一众骁龙8 Gen 2机型中，iQOO 11系列同样有着不俗的竞争力，面对这样一款全能且极具性价比的机型，下半年有购机计划的用户千万不能错过。目前标准版已经开启预售，而iQOO 11 Pro也将在12月21日开启预售。