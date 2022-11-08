更高性能更低功耗，OPPO下一代Find X旗舰将率先搭天玑9200

【天极网手机频道】11月8日，OPPO在MediaTek天玑旗舰战略暨新平台发布会上宣布，OPPO下一代Find X旗舰产品将率先搭载全新发布的天玑9200旗舰5G移动平台。

OPPO副总裁段要辉表示：“OPPO与MediaTek是最紧密的合作伙伴。基于天玑旗舰移动平台的优异表现，OPPO为全球用户带来了许多优秀的产品与杰出的个人移动终端体验，并收获了用户的认可。OPPO下一代Find X旗舰产品也将率先搭载天玑旗舰9200移动平台，我们相信，在OPPO与MediaTek的共同努力下，会给用户带来更多产品和体验上的惊喜。”

天极网了解到，全新发布的旗舰级天玑9200 移动平台基于台积电第二代4nm制程工艺打造，可令其CPU峰值性能功耗相较上代降低25%。天玑9200采用八核CPU设计，其中Cortex-X3超大核主频高达3.05GHz，性能核心全部支持纯64位应用，进而大幅提升APP的应用使用体验。同时天玑9200还采用新一代11核GPU Immortalis-G715，性能相较上一代提升32%。得益于集成MediaTek第六代AI处理器APU，令天玑9200的AI性能提升高达35%，为用户在通信、影像以及娱乐场景和应用中带来更多可能。届时，用户可以在OPPO下一代Find X旗舰产品中，体验全新天玑9200 5G移动平台所带来的高性能、高能效、低功耗等方面的极致表现。