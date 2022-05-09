摩托罗拉正研发两款折叠屏手机，下代RAZR类似Galaxy Z Flip

作者：大飞哥

【天极网手机频道】5月9日消息，折叠屏手机今年百花齐发，无论是国产品牌还是国外厂商都接二连三的推出了自家的新款折叠新机。

作为第三代可折叠手机，代号为“Maven”的Razr品牌折叠手机将在今年晚些时候亮相。摩托罗拉除了正在开发的这款可折叠手机，公司还处于开发一款更有雄心的设备的早期阶段，内部称为“Felix”的可滚屏手机。

作为一个新品类，可滚屏手机仍处于起步阶段。OPPO已经开发了一款名为X 2021的卷轴概念手机，而LG在去年完全退出智能手机业务之前，非常接近于发布一款仅仅被称为LG可滚动手机的手机。但Felix与这两款设备有很大不同，一个标准尺寸、面向纵向的智能手机随着柔性屏幕的展开而水平扩展，变得更宽，从而采用更类似于横向的平板电脑的形状。

在摩托罗拉对可滚动技术的首次尝试中，该设备垂直展开，最紧凑时约有三分之一的显示屏被底部的转轴包裹，并朝向后方。电动屏幕随后展开，使整个手机变高，而不是像OPPO和LG的设备那样变宽。

从概念上看，它似乎遵循了摩托罗拉对可折叠技术的采用：其他公司主要采用可折叠显示屏，使普通尺寸的手机能够扩大尺寸，而摩托罗拉的Razr系列则严格集中于使这些相同尺寸屏幕的手机更便于携带。

也就说摩托罗拉选择了类似三星Galaxy Z Fold和Galaxy Z Flip两款折叠手机的方式，一款选择走量，一款打高端路线。

而更像是为了拼走量的机型目前代号为“Maven”，完全重新设计的“Maven”与Galaxy Z Flip 3的相似之处多于Razr或Razr 5G。与前辈相比，“Maven”略显方正，取消了屏幕下巴，并将指纹传感器重新定位到电源键上，它试图用双后置摄像头来提高其成像效果，正如三星在Flip上所做的那样。这些摄像头包括5000万像素的f/1.8主摄像头，以及一个分辨率为1300万像素的广角和微距组合传感器。它的自拍摄像头位于折叠式FHD+内显示屏上，是一个3200万像素的打孔模块。

摩托罗拉最初计划提供两个配置的产品：一个是高通骁龙8代芯片，另一个是尚未宣布的该芯片的Plus版本。然而据报道，由于后者的SoC延迟交付，目前还不清楚摩托罗拉计划如何进行采用该芯片的SKU。搭配的存储配置由8GB或12GB的内存和256GB或512GB的闪存组成。

有消息称新款Razr将于秋季前发布，提供石英黑和静谧蓝两种配色可选，至于价格，目前还没有确定的消息透露。