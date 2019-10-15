四曲面3D瀑布屏？OPPO这份专利很有“想法”

作者：黑子可可

从一开始的大屏、全面屏、刘海屏、挖孔屏、瀑布屏甚至环绕屏，手机厂商们一直执着于缩小手机无法显示屏幕像素的部分，例如边框、和前两年在手机上还非常常见的“额头”与“下巴”，至于前置摄像头，为了将它隐藏起来，制造商会采用机械结构或打孔屏的方案为屏幕腾出更大的显示空间，而目前最优化的做法，应该是此前 OPPO 在 MWC19 上海移动展会上亮相的屏下摄像头。

可见，做好一块面面俱到的屏幕，是当今手机厂商的共同追求，而据最新的一项专利显示，OPPO 在这方面的技术或许有了全新的解决方案。据荷兰科技博客 LetsGoDigital 报道称，在一份有关“瀑布屏”的专利曝光中，展示了 OPPO 对全新的隐藏式传感器的设计方案，旨在将传感器隐藏在屏幕下方，从而带来更接近完美的屏幕 3D 显示效果。

这份专利是 OPPO 在 2018 年 11 月向“美国专利商标局”和“世界知识产权组织”申请的“电子设备及其制造方法”专利，于本月初对外公布，其中提到了一种全新的手机设计方式，在屏幕四周采用了圆润的边缘设计，在主视角下，将看不见任何边框存在，极具科技与未来感。这套解决方案与目前屏占比最高的小米 MIX Alpha 不同，后者采用环绕屏的方式，正面的上下边框依然可见。

据悉，OPPO 该项技术可应用于 OLED 和 Micro LED 材质屏幕，OPPO 指出Micro LED 拥有更好的“透光屏幕”属性。其内部设计的传感器除了顶部摄像头，也考虑了左右两侧。目前，OPPO 展示过的屏占比最高的智能手机，应该还是数月前展示的瀑布屏智能机，该机并没有正式发布和对外销售，OPPO 或许在考虑跳过这一版本从而追求更极致的显示体验也说不定。