今日科技看点：华为Mate50系列被曝光，摩托罗拉edge X30将迎来史诗级特价

作者：Try

【天极网手机频道】2月22日数码科技圈发生哪些新鲜事呢？

华为Mate50系列曝光，将于7月下旬发布;外星人34英寸QD-OLED带鱼屏显示器AW3423DW上架，拥有超高屏幕素质;摩托罗拉edge X30将迎来限时特价，到手仅2899元;下面随小编一起来详细了解一下吧!

【新产品】华为Mate50系列曝光，可能不搭载麒麟芯片

据数码博主曝光华为Mate50系列将于7月下旬正式发布，不过可能无缘麒麟芯片，仅提供搭载新一代骁龙8移动平台的4G版本。

该博主表示，华为Mate 50系列的影像实力将会有所提升，HarmonyOS 3.0的加持会为该机带来更方便、全面的互联使用体验。

由于这两年华为被制裁的原因，导致手机业务步履维艰，不过华为仍在努力打造手机新品，之前的P50系列虽然不支持5G，但在影像和软件交互方面仍处于领先地位。相信接下来华为Mate50系列也不会例外，还有可能会独占一些功能来提升产品本身的吸引力。

【新产品】外星人34英寸QD-OLED带鱼屏显示器AW3423DW已上架，首发12999元起

外星人曾在CES发布的34英寸QD-OLED显示器型号为AW3423DW现已上架，屏幕采用自发蓝光光源，经纳米级量子层转换相较传统液晶背光模组，可以真正杜绝“光晕”现象。

这款显示器拥有一块QD-OLED曲面屏，3440*1440分辨率，1800R曲率，1000000:1对比度，亮度为0.0005-1000nit，色域达到了99.3% DCI-P3。在游戏性能方面，这款显示器具有175Hz刷新率，0.1 ms响应速度，支持英伟达的G-SYNC Ultimate。

目前外星人AW3423DW显示器现已上架预约，首发价格为12999元起，将于3月4日开卖。

【新鲜事】摩托罗拉edge X30将迎来限时特价，到手仅2899元

摩托罗拉手机官方发布微博消息，在2月24日联想超级品牌日上，摩托罗拉edge系列将迎来限时特价，最高优惠1200元。

摩托罗拉edge X30限时到手价2899元起，比首发价还便宜了100元，成为目前最便宜的骁龙8旗舰。

除此之外，edge S30售价为1799元、edge S Pro售价为1699元、edge轻奢版售价为1699元。开学季的学弟学妹们可以考虑入手哦~