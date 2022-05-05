iQOO Neo6 SE即将于明日发布，或将是2K价位段最值得购买的产品

作者：墨将

【天极网手机频道】iQOO此前预告，将于5月6日(即明日)正式发布iQOO Neo6 SE。据透露，新机将搭载经过充分调校的高通骁龙870，性能表现十分出色，完全能够满足多数用户的需求。同时其还拥有全方位的实力，或将成为2K价位段最值得购买的产品。

官方介绍，iQOO Neo6 SE玩1小时高清画质的《王者荣耀》，平均帧率可达118.6FPS，同时还搭载了支持UFS深度碎片整理2.0的超频版UFS 3.1，保证Neo6 SE长期使用不卡顿。而为了让用户能够充分享受Neo6 SE的强劲性能，“充得快用得久”组合也将为新品的强悍性能提供源源动力，只需30分钟，双电芯80W闪充就能将4700mAh大电池充至100%，可以畅玩24局《王者荣耀》或者连续观看腾讯视频足足19小时。

除了强悍的性能表现，Neo6 SE还为广大消费者带来更多旗舰级的体验，譬如搭载了120Hz三星E4屏幕，具备10倍触控分辨率和1200Hz瞬时触控采样率，支持SGS低蓝光认证和HDR10+，拥有1300nits局部最高亮度和600万:1的对比度;配备了旗舰级的6400万像素光学防抖主摄，具备25mm焦距和f1.89大光圈，根据这些参数我们猜测可能搭载了Neo6同款的1/1.7英寸大底CMOS，影像实力无需担心，你可以永远相信iQOO的调校水准。

值得一提的是，5月5日通过官微的一张动图，我们还了解到Neo6 SE还搭载了叠瀑液冷散热、X轴线性马达、封闭式立体双扬、红外遥控和全场景NFC，将大量旗舰级产品的特性带到了2K价位。明天这款热血酷玩新品就会到来，期待价格揭晓。