冯小刚亲临金立M2017上市发布会分享成功观

【天极网手机频道】 刚获得金马奖最佳导演的冯小刚，近日通过一则视频，真情告白“成功的标准是家庭幸福”。据悉，12月26日冯导将回到海口观澜湖冯小刚电影公社，在金立M2017新品发布会上分享他的“成功观”，并揭晓什么是成功的标配。

视频中，冯小刚直面镜头，真情讲述自己的心声，“我拍电影20年，收获了不少掌声和荣誉。但其实我每次工作完了，最大的愿望就是回到温暖、安全、舒适、自在的家里去。在我心里，成功的标准是家庭幸福。”(预告片视频链接https://v.qq.com/x/page/o0357fk1fpe.html)

“成功的标准是家庭幸福。”这是冯小刚首次在镜头前袒露家庭对自己的重要性。冯小刚与徐帆结婚十数载，在生活和事业上相互信赖、相互支持，对于冯导而言，家是他温暖的港湾，也是他事业发展的坚定动力。越亲密越快乐、越有爱越快乐、越关心越快乐，这是冯小刚的家庭观，也是金立“科技悦生活”主张的精神内核。

事实上，一周前网络上就兴起一股关于“成功标准”的谈论。据金立携手黑马会、南方人物周刊发布的《金立M2017中国企业家调研报告》显示，82%的受访企业家认为，成功的标准是家庭幸福。

在这份报告中，企业家们普遍认为，家庭幸福有助于事业少走弯路。古人云“成家立业”，之所以“成家”在前，“立业”在后，正因为家庭磨练了他们的责任感，让他们在事业拼搏时更加谨慎睿智，在面对决策时保持沉稳与理智。也正是因为妻子把家里的一切都打点好，他们才能心无旁骛，安心专注于事业发展。

家庭是社会的基本细胞，是人生的第一所学校，恰逢国家大力倡导家风建设，金立对企业家发起调研，是品牌一次关于“成功标准”的人文精神探索，也彰显了金立作为国产手机老牌劲旅的社会责任感。

回归家庭，回报家庭，这场由金立主导的人文精神探索，正在成功人士的圈子中蔓延开来。恰如冯小刚在视频中的发问，成功的标配是什么？如何守护家庭幸福？12月26日，金立M2017上市发布会，冯小刚将亲临现场，与众多企业家、各界精英一道，分享他们对成功的真正定义和评判标准，届时将是一次人文关怀与高科技的完美融合，让我们拭目以待。

（ 作者：RUKY 责任编辑：SKEY）

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