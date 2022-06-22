iQOO10更多信息曝光，就差公布价格了！

作者：骷

【天极网手机频道】随着骁龙8+处理器的发布，一大票新机即将扎堆发布，iQOO10系列也不例外。

昨天知名的数码爆料博主又带了关于iQOO10新机的更多配置信息，被网友戏称发布会只要公布个价格就完事了。

据悉iQOO10将推出标准版和Pro版本，均搭载采用台积电4nm工艺制程的骁龙8+处理器，官方宣称相比骁龙8在SoC上整体功耗下降了15%，而CPU的能效提升了30%，整体芯片架构没有任何变化，只是主频在原有基础上提升了0.2GHz，不过毕竟是从三星换到了台积电，性能还是值得期待的。

该博主还透露下个月将由小米首发骁龙8+，然后是realme，其次是一加和iQOO，按照这个时间点推断，iQOO10系列的发布会极有可能安排在下个月中旬。

根据爆料信息显示，iQOO10标准版将采用一块6.78英寸FHD的OLED屏幕，支持120hz和DC调光，从目前的爆料来看还无法确定是否支持LTPO。

处理器和Pro版本一样采用了高通骁龙8+处理器，将搭配12GB的内存以及120W的快充。而影像系统则是选用了一颗5000万像素的1/1.5英寸超大底镜头。结合该博主之前的爆料，iQOO10相较上一代依旧是常规性升级，并没有特别大的变化。

而iQOO10 Pro大概率才是这场发布会的重头戏，据悉该机在快充方面有着极大的提升，将全球首发高达200W的超级快充，并且博主透露iQOO10 Pro的工程机实测从0到满电仅需12分钟左右，而且搭载的电池并不算小。如果该消息属实，那iQOO10 Pro一旦发布将在手机市场上引起一阵腥风血雨，厂商们又该进入卷卷卷的模式开始向更快的充电方案发起冲锋，对于消费者来说也是个不错的升级体验。

不过受限于当下电池能量密度过低的问题，目前还无法兼具大电池小体积，手机上基本都是使用的锂电池，这种电池主要特点是轻，毕竟锂是全世界最轻的金属，可是它的化学性质极其活泼，同时能量密度偏低，储电成本过高，从三星Note7的爆炸中就可以看出。所以在电池技术突破之前，手机厂商更多的还是在充电效率层面下功夫，这个方向目前来看是对的。

再来看配置方面，iQOO10 Pro也会搭载骁龙8+处理器，并且会采用一块2K级别的OLED柔性高刷屏，支持120hz和LTPO，还将支持大区域的超声波屏幕下指纹识别，在解锁体验方面能够带来一定的提升。而影像系统则是采用了一颗5000万的超大底主摄，是否和标准版是同一颗还尚不可知，具体还得等到发布会公布后才能揭晓。

关于iQOO系列的手机信息目前爆料的就只有这么多了，更多信息包括具体发布会时间还得等官方公布后才能得知，让我们一起期待一下。