iPhone 14系列或将新增古铜色：高辨识度，一眼就知道是新机

作者：墨将

【天极网手机频道】每一代iPhone都会推出新的配色，这几乎已经是约定俗成的事。比如iPhone 12的海军蓝，iPhone 13的日落金。iPhone 14毫无疑问也会在配色上整活，据海外网友爆料，今年的iPhone 14 Pro或将会新增一款全新的古铜色。

从爆料的渲染图来看，这个所谓的古铜色更像是介于橙色和金色之间，辨识度很高，和过去推出的新配色都不撞车，属于一眼就能看出来是新iPhone的这么一个颜色。

爆料还称，除了古铜色配色外，iPhone 14 和 iPhone 14 Max 还将提供黑色、白色、蓝色、红色和紫色，而 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 则提供石墨色、银色和紫色。

根据此前消息显示，iPhone 14和14 Pro将采用6.1英寸屏，而iPhone 14 Max和14 Pro Max将采用6.7英寸屏。前脸设计也会略有改动，iPhone 14 Pro将摒弃掉了祖传的刘海，改用了感叹号的挖孔设计，右侧的单孔为前摄，左侧的条形孔为Face ID组件。

除此之外，iPhone 14系列这一次还将用上基于4nm工艺的A16 处理器，不过似乎只有iPhone 14 Pro会用上 A16，而iPhone 14 和 iPhone 14 Max 会继续使用 iPhone 13 同款的A15。iPhone 14 系列可能会全系升级到 4800W像素，并还有可能用上45W快充。

售价上，已经有太多消息称苹果将会提高售价。目前主流猜测的iPhone 14 起售价可能会来到 6199元。给出的理由是原材料和人力成本的上涨，苹果按理性将会通过提价，来平抑这部分成本。不过笔者认为苹果并不会着急提价，2021年iPhone 13系列通过拉低起售价，一招釜底抽薪打了国内安卓旗舰一个措手不及，iPhone 13单品销量霸榜高端旗舰。相信尝到甜头的苹果不会轻易改变策略，或将继续采用较低的起售价来“打窝”。