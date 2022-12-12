iPhone 15 Ultra售价或超万元？其实早有暗示

【天极网手机频道】最近有消息称，苹果明年将会推出iPhone 15 Ultra机型，在原有系列之上对于硬件再进一步。而传言这款机型的售价同样也会更进一步，基础容量的起售价将超过万元，比起iPhone 14 Pro Max贵出200美元。

结合这个传言，其实苹果想要涨价之心早已昭然若揭。早在iPhone 14系列之前，就有传言称苹果将会大幅涨价以对冲近年受疫情以及经济影响造成的成本上涨，但最终苹果只是进行了小幅度的涨价，这主要是因为iPhone 14系列确实没有什么十分亮眼的升级来支撑价格上涨。

而iPhone 15 Ultra的传言在苹果推出Apple Watch Ultra后愈演愈烈，细数苹果产品系列中后缀为Unltra的产品，无一不是该产品线中的最强型号，Apple Watch Ultra自然就被苹果称为迄今为止最坚固、最耐用、最强大的 Apple Watch，同样的M1 Ultra也被成为迄今为止最强大的 Apple Silicon 芯片。

对应的，更强大的型号通常会有更加昂贵的售价，无论是Apple Watch Ultra还是搭载M1 Ultra芯片的Mac，不仅性能强大，售价一样强大，注定成为大部分用户只能仰望的存在。尤其是在iPhone 14系列最终没有涨价之后，传出iPhone 15 Ultra实际上就已经是在给消费者做心理铺垫，好在来年正式发布时让大家都有一个心理预期。

在iPhone 14系列发布并且上市后，有关iPhone 15系列的传言比往年要来的更早，其中就有iPhone 14系列没有让用户满足的原因，并且苹果确实有意革新iPhone系列，带来更强且更符合用户预期的iPhone。

这样的做法其实十分类似当年苹果推出的iPhone X，在不少用户开始质疑苹果的创新能力，认为iPhone 6系列到iPhone 8系列没有带来让人振奋的改变时，苹果扔出iPhone X这颗核弹瞬间引爆用户，也引爆手机机圈。

而且明年的iPhone 15系列恰好碰到欧盟对于充电接口的新规定，这也让iPhone抛弃使用是之久的Lightning接口，转而采用USB-C接口。而USB-C接口的潜力就无需再赘述，更快的充电功率以及更高传输速率就已经值得让人无限畅想未来的iPhone。

同时还有消息表明iPhone 15系列可能会取消实体按键，并且改变外观设计，全系都会标配灵动岛并且提升内存容量。最重要的是，明年的A17芯片将会采用3nm工艺制程，随着工艺制程的进步，台积电的代工费用也水涨船高，这部分成本一定会被转嫁到用户身上。

对于粉丝而言，这样的提升可谓是翻天覆地的，苹果向来喜欢延续经典设计，如此大刀阔斧的做出改变只能是一种解释，那就是要带领iPhone迈向下一个世代，而此时推出iPhone 15 Ultra就显得顺理成章，涨价也在意料之中。

从Apple Watch Ultra的高昂起售价，再到iPad全系涨价，似乎苹果下一代iPhone涨价已不可避免。其实产品涨价无可厚非，Apple Watch Ultra如此高昂的售价依然收获不少粉丝，不就是凭借足够强大的产品力和无可替代的用户体验来俘获人心。相比之下，iPad的全系涨价就显得有些歇斯底里，如果仅仅是因为成本，那么这样的做法无疑会让更多用户伤心，即使全面升级iPad 10的同时涨价，相信用户也不会有什么怨言，但iPad 10完全撑不起定价，又怎能怪用户不可接受呢？

iPhone 15 Ultra涨价过万元其实已经是大多数人的共识，只要苹果用心做产品，将iPhone 15 Ultra打造成当初惊艳所有用户的iPhone X，那么对于大多数用户还是能够接受的。毕竟当年的iPhone X被炒至上万元，不是依然也不缺用户吗？