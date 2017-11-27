全面屏旗舰新机一加5T 28日发布 它值不值入手呢?

【天极网手机频道】一加5T国行版将在28日正式发布，发售时间定于12月1日上午10点。实际上一加5T上周就已经在海外开售，手机的外观和功能想必大家都基本了解了，国行版预计除了系统多一些本地化功能外，和海外版不会有太多的区别，明天发布会最期待的无疑是国行版的售价。那暂且抛开售价而言，一加5T是否值得入手呢？这里我们不妨一起总结下一加5T的优势，新功能以及不足之处。

优点：

- 强大的性能。一加5T的核心配置和一加5没有太大的不同，该机仍然搭载骁龙835移动平台，最高存储组合8GB+128GB，是目前内存最高的Android手机之一。

- 支持蓝牙5.0。蓝牙5.0不仅传输速度更快，而且覆盖范围是上一代的四倍。

- 快充给力。Dash Charge快充可在30分钟内让一加5T从0%充到60%。

新特性：

- 正面采用了一块6.01英寸AMOLED全面屏，是迄今屏幕最大的一加手机。

- 后置指纹识别，位于摄像头下方，方便手指触摸，急速识别。

- 新增人脸解锁功能，解锁速度超过苹果Face ID。

- 双摄强化弱光拍摄。一加5T取消了长焦镜头，虽然失去了光学变焦功能，但是新的2000万像素摄像头和主摄像头一样都拥有f/1.7超大光圈，弱光拍摄有明显提升。

不足：

- 不支持防水，仅支持一般的防泼溅。

- 不支持无线充电。

- 拍照比较一般。(官方表示后续会推出更新改进一加5T拍照。)

- 电池容量没增加

当然，如果一加5T价格更亲民一些的话，后面的这些不足也都不是事儿。

（ 作者：Leo 责任编辑：刘浪）

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