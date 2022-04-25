把握风口？三星向全息虚拟宇宙初创公司注资2500万美元

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【天极网手机频道】这几年，元宇宙成为了最火的那个风口，无数互联网厂商蜂拥而至，力求抓住行业先机，从元宇宙的锅里分一杯羹――美国著名社交媒体平台Facebook甚至将平台品牌部分更名为“Meta”，全面发力元宇宙。从某种程度上说，业内不少论调已经将元宇宙视为连接互联网并与之交互的下一代方式，尽管目前的元宇宙领域仍然处于一个非常初期的阶段，还需要一个比较长时期的探索。

隔壁韩国正在积极布局虚拟世界市场。据报道，韩国已经制定了成为“虚拟世界领导者”的五年计划。韩国科技巨头三星对元宇宙同样表现出浓厚的兴趣，最近三星动作频频，该公司已经向韩国元宇宙初创公司“DoubleMe”投资了2500万美元。

继去年三星在ZEPETO平台上推出“My House”元宇宙世界后，该公司还在Decentraland 建立了一个虚拟商店，游客可以在那里观看三星Galaxy Unpacked 的发布活动并获得独家虚拟物品。

说回三星对韩国虚拟世界初创公司“DoubleMe”的2500万美元巨额投资，这也是三星在营销、宣传和娱乐领域之外的重要动作。需要注意的是，该公司不太关注虚拟世界的“视频游戏”方面，而是致力于通过全息投影、体积捕捉技术和混合现实体验为企业带来元宇宙功能，致力于将全息图像变为现实。

作为一家初创公司，DoubleMe更多地关注元节的后期方面，即为人们使用Microsoft HoloLens 2等设备进行虚拟交互创造新的方式。DoubleMe将大量全息传输技术集中在元宇宙中，并获得了沃达丰、T-Mobile和 Orange等公司的大力支持。

据报道，这家元界初创公司将利用三星2500万美元的投资用于营销、产品开发、人员配备等。与此同时，三星正在成为新兴智能隐形眼镜市场的最大参与者之一，未来或将在增强现实领域有所建树。