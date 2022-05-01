长相如此“独特”的荣耀Magic4 至臻版，到底哪里吸引我？

作者：毛毛

【天极网手机频道】荣耀Magic4系列其实已经上市有一段时间了，首销当天还斩获了京东、天猫双平台单品的销量冠军，这不难看出荣耀Magic4爆火的背后是体现出了消费者对其产品力的认可，同时也从销量层面证明了荣耀以消费者痛点为创新出发点，将科技创新能力转化为产品力的强大研发实力。但对于多数用户而言，旗舰手机搭载顶级处理器的核心价值，在于其卓越的性能发挥，能在日常使用中带来不一样的体验。

在我手上的是荣耀Magic4 至臻版，你可以理解为它是荣耀Magic4系列中的顶配版本。在性能配置相同的情况下，荣耀Magic4 至臻版影像实力可以说尤其亮眼。

先来看看硬件配置，荣耀Magic4 至臻版采用5000万像素的广角主摄像头，这颗摄像头采用1/1.12英寸的超大尺寸感光元件，已经很接近相机的1英寸大底了，同时搭配了F1.6的大光圈镜头。大底主摄主要有两种好处，一是能够带来自然的光学虚化效果，二是更大的进光量，这一点在夜景中会有明显的体现。超广角主摄则为6400万像素且支持微距，潜望式长焦摄像头同样为6400万像素。除了传统的用于成像的摄像头之外，荣耀Magic4 至臻版还额外配备了很多能够提升拍摄体验的摄像头和传感器，包括独立的光谱增强摄像头、8×8 TOF激光对焦系统、Flicker传感器通道和多光谱色温传感器。

我们不妨来看一组样张。



主摄



超广角



超级微距



逆光

首先在一些基本的日常场景，例如光线充足的室外，荣耀Magic4 至臻版这颗5000万像素主摄都能有稳定且出色的效果。然后你能够感受到的这颗广角主摄非常出色的白平衡，在一些容易产生偏色的场景之下，这颗广角主摄依然拥有非常优秀的白平衡表现，并且在拥有出色动态范围的同时，荣耀Magic4 至臻版的直出观感却显得非常通透，能够有效做到动态范围和观感之间的平衡。同时，超广角样张边缘没有出现明显的畸变，即便对着阳光进行逆光拍摄，也能将画面很好地表现出来，没有出现明显的过曝。



3.5倍光学变焦



100倍数字变焦

荣耀Magic4 至臻版的这颗6400万像素潜望长焦，由于它支持3.5倍光学变焦和最大100倍数字变焦，无论是在拍摄较近物体或是远景都相当受用。目前市面上绝大多数机型在长焦摄像头上的硬件投入都相对有限，可这颗长焦摄像头却通过优秀的硬件实现了极为出色的效果，在光线充足的场景下这颗长焦摄像头的拍摄的照片画面细节极其丰富，画面扎实度也非常优秀。

大底还为荣耀Magic4 至臻版带来出色的夜景表现。荣耀Magic4 至臻版主摄采用定制8P光学镜头，并支持OIS光学防抖和超级抗炫光镀膜，一方面提升画面清晰度，另一方面抑制眩光。就这一点而言，荣耀Magic4 至臻版比荣耀Magic4 Pro要强得多。



普通模式(左)与夜景模式



普通模式(左)与夜景模式



3.5倍光学变焦普通模式(左)与3.5倍光学变焦夜景模式

从样张中可以看到，荣耀Magic4 至臻版对于画面中的灯光都压制得很合适，高光的抑制也很到位，没有出现明显的过曝，画面纯净且基本没有出现噪点。依托于大底优势，即便是背景中昏暗的建筑，也可以清晰且明亮的看到，细节保留的也较为完整。最重要的是，荣耀对这颗大底主摄的调校不是一味调高曝光，还是可以看出有意在保留夜晚基本的氛围感。

影像这方面大概是大家最为关注的地方了，在体验过一段时间后，荣耀Magic4 至臻版确实给我带来了惊喜。它的影像系统在如今手机市场中是一个富有竞争力的存在，即便将每个主要摄像头单拎出来，无论配置规格亦或是最终成像效果都是数一数二的。

接下来我想再说说更为主观的设计。

其实上手的时候我感觉是重了一点，但想到荣耀Magic4 至臻版用的是基于纳米微晶陶瓷打造，这个重量也无可厚非。虽然重，但它胜在有质感，有气场，而且强度和耐磨性更佳。

设计上，荣耀Magic4 至臻版也延续了“缪斯之眼”这一设计，不过作为系列最为顶级配置的款式，荣耀Magic4 至臻版在线条的设计上更为复杂，也带来了更为多元和丰富的视觉感受。

它的镜头模组整体居中，方形的潜望式长焦镜头被安排在了正中间，体现了更加深邃的神秘感和层次感，其他摄像头呈对称的圆形排列。镜头模组边缘被切削出了八个斜角，呈现了更为方正的八边形，带上手机壳之后会更明显。

不过就在镜头模组外的陶瓷背板上，圆形的曲线又再次出现，勾勒出镜头的外缘，让其看起来更加“独特”且有魅力，就是让人看一眼就知道，那是荣耀Magic4 至臻版。配色上，荣耀Magic4 至臻版提供深沉的陶瓷黑和纯洁的陶瓷白两种最基础、最典雅也是最经典的配色。

对于手机屏幕的要求，我们作为普通消费者是希望它既具备卓越的显示效果，同时又拥有良好的护眼功能。荣耀Magic4 至臻版的屏幕不仅做到了业界顶级，具备FHD+分辨率、120Hz自适应刷新率、原生10.7亿色、HDR10+等特性，色彩色准、清晰通透、流畅省点均无可挑剔，并且还支持1920Hz高频PWM调光技术，能缓解昏暗场景OLED屏幕频闪对眼睛造成的健康影响，最大程度避免用户眼睛出现疲劳、眼干、眼涩、流泪等情况。

长相“独特”的荣耀Magic4 至臻版，并不仅仅是指它那个精致的外观吸引我，更重要的是“内芯”。一部手机到底如何定义“好用”，取决于它“懂不懂你”，而荣耀Magic4 至臻版则恰到好处。