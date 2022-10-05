亚马逊惊现谷歌Pixel 7系列手机，售价再次曝光！

作者：骷

【天极网手机频道】谷歌将于明晚23:00举行新品发布会，届时将会推出包括谷歌Pixel 7系列在内的多款产品，而在此之前，有用户发现，亚马逊上惊现谷歌Pixel 7系列手机。

几天前，有外网网友发文称，谷歌 Pixel 7 手机已经出现在美国亚马逊，该页面显示，128GB 版的谷歌 Pixel 7 手机售价 599 美元约合人民币4306.81 元。不过，该页面仅为搜索缓存，如果用户单击该页面则会显示出现错误。

据悉，亚马逊等电商平台可能会在产品正式发售前设置占位符，因此这一价格也可能不是真正的零售价格。不过，这一价格与此前爆料一致，可信度较高。其他网友此前曾表示，谷歌 Pixel 7 售价 599 美元，约合人民币4306.81 元，谷歌Pixel 7 Pro手机售价 899 美元约合人民币6463.81 元。相比去年的谷歌 Pixel 6 系列手机，谷歌 Pixel 7系列手机的起售价并没有改变。

之前Pixel 7 Pro的跑分就已经出现在了跑分平台上，根据 Geekbench 数据，谷歌 Tensor G2 是一款八核处理器，CPU 方面搭载 2 颗 2.85GHz 大核、2 颗 2.35GHz 中核、4 颗 1.80GHz 小核，而 GPU 搭载 Mali-G710。

相比谷歌初代 Tensor 处理器所搭载的2 颗 2.8GHz X1 大核 + 2 颗 2.25GHz A76 中核 + 4 颗 1.8GHz A55 小核，以及Mali-G78 MP20的GPU，Tensor G2都有着小幅的提升。Tensor G2的GPU从初代的Mali-G78 换到 Mali-G710，按照 Arm 的说法，性能可提升 20%，功耗降低 20%，机器学习速度提升 35%。

搭载 Tensor G2 的谷歌 Pixel 7 Pro CPU 单核跑分为 1068，多核跑分为 3149。而上一代 Pixel 6 Pro 的 CPU 单核跑分 1050 左右，多核跑分 2750 左右，只是小幅提升。因为硬件上的小幅提升，所以反映在跑分上，也能看出提升并不算大。

据海外爆料人士最新发布的信息显示，近日型号为 GE2AE、GP4BC、GQML3 以及 GVU6C 的四款谷歌新机已得到确认，其中 GQML3 和 GVU6C 对应的是谷歌 Pixel 7，而 GE2AE 和 GP4BC 则对应的是谷歌 Pixel 7 Pro。

此前就有国外的网友提前上手了Pixel 7以及Pixel 7 Pro两款机型，并向用户展示了两款原型机的外型以及屏幕等参数信息。与Pixel 6对比，Pixel 7的边框更窄，尺寸更加小巧，在握持手感方面有一定的提升。小巧的机身同样体现在重量上，Pixel 6机身宽度为74.92mm，重量为205g，而Pixel 7机身宽度为73.20mm，重量为195g。相较市面上普遍的200g+机型，这次的Pixel 7将重量控制在了200g以内，在整体的使用体验上相信会有不小的提升。

而Pixel 7 Pro对比Pixel 6 Pro也有着不小的提升，Pixel 7 Pro的厚度为8.82mm，包含相机凸起处的厚度为11.50mm。相比Pixel 6 Pro的9.02mm厚度有着些许的提升，但如果包含相机凸起的厚度，则两者均为11.50mm。 不过在重量方面，Pixel 7 Pro要比Pixel 6 Pro重1g，达到了209g。

据悉，目前谷歌Pixel 7系列已经通过FCC认证，将会在明晚的发布会上正式跟消费者见面并开启预购，10月13日正式开售。