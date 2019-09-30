没了GMS服务对华为Mate 30海外市场有影响吗

作者：黑子可可

因美国禁令影响，新发布的华为 Mate 30 在软件上开始受到制约，不少网友对其能在海外市场现状感到担忧，虽然华为 Mate 30 有着目前最顶尖的 5G 性能，但因为全版本均不预装 Google GMS 服务框架，即使更替了推出了HMS(华为移动服务)，也无法让依赖 Google GMS 服务框架的海外用户同步自己的 Google 账户信息。

与国内环境不同的是，大部分海外用户使用的Google GMS 服务几乎涵盖了自己所有日常软件，从社交媒体到邮箱再到浏览器，用户的对 Google GMS 的粘性非常高。

不过在 Mate 30 发布之后，在无预装 Google GMS 服务这件事上却有了转机，因为用户本身并不收该禁令影响，可自行下载安装 Google GMS 服务框架，不少海外科技博主还发布了“如何用华为Mate 30安装Google GMS”的手把手教程，彻底打消了用户疑虑。

事实上，对 Android 系统而言，大致可分为开源社区的谷歌开源项目Android Open Source Project(AOSP)，和闭源的谷歌服务组件Google Mobile Service(GMS)两部分。其中用于搭建软件底层的 AOSP 代码，可允许任何遵循开源协议的个体和机构使用，而 Google GMS 则需要通过谷歌授权才可预装在即将发售的 Android 设备上。

总而言之，Google GMS 对海外市场非常重要，但即使没有预装，也并非与消费者就此隔绝。