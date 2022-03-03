苹果春季发布会定档3月9日，手机、平板、电脑一个不少

作者：大飞哥

【天极网手机频道】北京时间3月3日凌晨，苹果正式发出邀请函，将于北京时间3月9日凌晨2点正式召开春季发布会。此次发布会仍将在是线上召开，发布会的主题是“高能传送”，苹果Logo涉及了六种颜色，很有可能这和某款最新的产品配色有关。

截至目前的消息显示，新款iPhone SE、新款iPad Air甚至是新款Mac可能将在本场发布会中登场。

第三代iPhone SE在外观上将继续沿用iPhone 8系列，采用一块4.7英寸LCD屏幕，保留正面的Home键，同时支持Touch ID。核心配置上，新机将搭载苹果最新一代A15仿生芯片，并支持5G，辅以128GB以上的存储空间。此外将后置一颗1200万像素摄像头，支持夜景模式、智能HDR等。值得注意的是，新款iPhone SE考虑到5G功耗较高，苹果可能将会为其配备更大容量的电池。

距离上代iPad Air已经推出了将近两年，所以大众对今年的iPad Air满是期待。据传在本次春季发布会上，第五代iPad Air将发布。目前根据网上消息，第五代iPad Air在硬件配置方面将和已经发布的iPad mini 6基本保持一致，将搭载A15处理器、1200万像素带人物居中功能的超广角前摄，支持5G蜂窝网络。而外观同样采用与上代相同的设计，采用10.9英寸显示屏。

售价方面，第五代iPad Air曝光的起售价为599美元，折合人民币近3800元。

另外，与iPad Air一样，AirPods Pro也或将迎来更新。作为两年多未更新的产品，这次在春季发布会上推出也在情理之中。外观上，目前有两种猜测，一种是和上代设计相同，另外还有消息称，在新AirPods Pro上去掉短柄，类似Beats Studio Buds的设计让AirPods Pro布局更精细。

功能方面，新AirPods可能加入新的运动传感器，带来健身的运动追踪功能。音质方面将支持无损音频配合Apple Music上的无损音源。

另外，不久前根据彭博社记者Mark Gurman列出了苹果今年可能将推出至少7款Mac新品。

其中包括全新Mac mini(搭载M1 Pro)、13英寸MacBook Pro(搭载M2)、Mac mini(搭载M2)、24英寸iMac(搭载M2)、全新MacBook Air(搭载M2)和更大尺寸的iMac Pro(搭载M1 Pro或M1 Max)。

预计，在下周举行的苹果春季新品发布会中，M1系列Mac新品肯定不会缺席，但有没有搭载M2芯片的产品似乎还有争议。

Mark Gurman提到，今年苹果Mac向自研芯片的过渡主要基于三款处理器：分别是新款M2芯片、已推出的M1 Pro/Max芯片以及可能推出的M1 Max超级版芯片。但在3月的发布会上，M1系列可能才是“中流砥柱”。

Mark Gurman认为，在Mac产品方面，全新Mac mini很有可能亮相此次苹果春季新品发布会，并有望搭载M1 Pro芯片。他这么看有点道理，因为Mac mini确实已经有很长一段时间没有更新了，它使用的还是M1芯片，而且之前确实有消息称苹果在开发高阶版的Mac mini。

除了升级芯片，全新Mac mini的外观设计可能也会有所不同。有消息人士表示，全新Mac mini的整体尺寸可能比现款Mac mini小 。如果新款Mac mini出现在发布会上，且搭载的是M1 Pro甚至M1 Max芯片，那就意味着它将替代所有采用英特尔芯片的Mac mini产品。

除了M1系列Mac mini新品，搭载M1 Pro或M1 Max芯片的更大尺寸的iMac Pro也可能在此次发布会新品阵容中。因为爆料一向精准的欧亚经济数据库之前曝光了苹果三款新Mac产品。据悉，欧亚经济数据库注册的三款Mac产品，其具体型号为为A2615、A2686和A2681，都显示运行macOS Monterey，其中一款大概率就是iMac Pro。

当然，根据目前的爆料信息来看，iMac Pro更有可能在晚些时候亮相。分析师Ross Young此前曾表示，全新的iMac Pro有可能会在6月推出，赶在WWDC全球开发者大会上亮相，因为苹果几个月以来一直在开发大屏版的iMac。