3699元起！OPPO Reno8 Pro+全系列开启预售活动

作者：惜

【天极网手机频道】OPPO在5月23日发布全新的Reno8系列，带来Reno8、Reno8 Pro和Reno8 Pro+三款产品，丰富的配置选项供消费者选择。

外观方面，OPPO Reno系列采用了传承自FInd X系列家族设计语言的旗舰级热弯一体化后盖，与铝合金中框过渡自然，75度微弧设计与摄像头模组形成自然曲线，拥有更好的一体性。摄像头采用等差圆形设计，省去传统的摄像头装饰，让摄像头在视觉上更简洁。

OPPO Reno8系列系列延续了Reno手机轻薄的传统，Reno8 Pro+只有7.34mm的超薄机身，也是Reno系列手机的史上最薄。手机的薄不仅体现在厚度上，Reno8 Pro+正面屏幕经过进一步的优化，带来厚度低至2.37mm的下边框，实现更强烈的沉浸视野感，更讨好最求极致边框的消费者。

在追求极致轻薄机身的同时，Reno8 Pro+同时还能很好的兼顾续航，通过对内部结构进行堆叠优化，创新的布局缩短主板长度，让OPPO能够在超薄的机身中塞入4500mAh大电池，并实现对80W超级闪充的支持，真正实现续航、轻薄的全都要。

在硬件配置上，OPPO Reno8 Pro+搭载天玑8100-Max，提供8GB/12GB运行内存和256GB机身存储选项，5000万索尼大底主摄镜头和3200万超感光猫眼镜头、马里亚纳X独立影像芯片等旗舰级配置，确保手机能够轻松应对各种使用场景。

目前，OPPO Reno8 Pro+已经正式发布并已开启预售，售价分别是3699元(8GB+256GB)、3999元(12GB+256GB)，近期有购机需求的朋友不妨多多关注。