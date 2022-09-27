iPhone 14 Pro一周体验：影像有升级，但这“岛”保灵吗？

作者：景博健

【天极网手机频道】从iPhone 14系列正式发售到现在已经过去了一段时间了，作为第一批零售版的用户，我差不多把玩了iPhone 14 Pro有一周多时间了，我个人的感觉是亮点肯定是有的，但槽点也不少，今天就和大家来分享一些我的使用体验，顺便聊聊购买建议。

亮点一：影像有所提升

虽然苹果靠着出色的算法，即便一直用着“祖传”的1200W像素镜头，依然有着不错的拍照水准，但在暗光条件下的表现则并不算好。而这次的iPhone 14 Pro也终于在相机模组的硬件上迎来了较大的升级，主摄变为了一颗4800万像素，1/1.3英寸大底，单位像素为1.22μm，支持像素四合一(单位像素尺寸相当于2.44μm)，输出1200万像素的照片，有效提升暗光下的拍摄体验。另外就是还支持Pro RAW模式，可以输出4800万像素的RAW格式照片。

从参数上看，苹果这次已经和一众安卓旗舰基本看齐了，而实际体验确实有着一定的提升。我和朋友的iPhone 13 Pro进行了一下对比，得益于更大尺寸的传感器，在暗光的条件下，iPhone 14 Pro在明暗细节确实要稍胜一筹，成像看起来也更加纯净。

如果开启RAW格式的话，成像的整体亮度是不如普通模式的，但是细节还原上要更胜一筹，在放大后可以看到远处细节明显要好上一些。

不过有两个小问题，一个是“祖传”的鬼影问题依然存在，在刚才的那张暗光对比照片中，我用的iPhone 14 Pro和朋友的iPhone 13 Pro都没能避免。

第二个就是苹果依然无法手动开启夜景模式，使用长曝光进行成像，它不要我觉得，而要它觉得才行。所以在一些光线复杂，且明暗对比非常明显的场景下，拍出的照片就比较不理想。左面这张就是我用3倍变焦拍摄的，可以看到主体景物有点过曝，而其余地方则有过暗，而且画面纯净度堪忧;右面这张则是我用一部国产旗舰夜景模式拍摄的，很明显亮部和暗部的控制要好上很多。

当然我也去稍微更暗的地方试了下，这次苹果确实触发了夜景模式，但并没有大幅延长曝光时间，我也没手动去调整，最终的成像确实还可以，但是如果和我手上另外一台国产旗舰对比一下的话就会发现，它的高光压制和暗部的还原还是要差了一点的。

而在光线比较充足的情况下，iPhone 14 Pro与前代则拉不开什么明显的差距，保持着非常不错的水准，成像风格依旧是写实，色彩还原非常准确。

同样，在开启RAW格式后，4800万像素所带来的更强解析力，让成像的有着更为清晰的细节，方便后期进行裁切，这里我是将RAW格式压缩为JPG格式再发出来进行对比的，细节上可能会有所损失，直出的话可能会更好一些。还有就是RAW格式照片本身对于专业用户来说，后期的空间会更大，调节色温、白平衡等等。

夸完之后，又该说问题了，也是两点，第一就是RAW格式照片基本一张都要60MB甚至更大，1GB空间也就能存十几张照片，所以想要拍RAW格式的小伙伴尽量选512GB及以上空间的版本;

第二呢，就是虽然RAW格式照片对于专业用户来说有着更大的后期空间，但对于普通用户来说，一般不会去用PhotoShop、Lightroom等专业软件去修图，毕竟用手机拍照就是图个方便，所以实际意义没那么大。不过好在用微信是能以jpg的格式将4800万像素的RAW照片发给别人或者电脑上的，细节上依旧会比1200万像素的好，还是有些用的。

除了拍照外，其实视频拍摄这块也有着一个新功能，就是运动模式，也就是手持防抖。通过第二代传感器位移式光学图像防抖加上画面上的裁切来获得更加稳定的拍摄效果。

它的运动模式从0.5倍-3倍都可以使用的，最高可以拍摄2.8K 30FPS的视频。我简单的试了一下，边移动边拍摄的话确实要稳的多，尽管比不上稳定器，但日常拍摄基本是够用的了，效果立竿见影。

未开启运动模式

开启运动模式

亮点二：屏幕确实够亮

尽管不算是非常重要的点，但这代iPhone 14 Pro更亮的屏幕还是给了我非常明显的感知，官方称其HDR最高亮度可以达到1600尼特，户外最高则能达到2000尼特...光看这个参数就觉得很顶了。

前几天正好是周末，我就带着手机出去玩了一圈，主要是想去试试拍照，但这个屏幕的亮度确实给我留了下深刻的印象。即便是在阳光下，屏幕上的内容依旧是非常的清晰(实际比图片上还要亮)，完全不需要用手挡着，这点还是蛮方便的。

要是在比较暗的地方将屏幕调到最亮的话，真的是可以闪瞎我的“24K氪金狗眼”，这里提醒大家，在较暗的地方一定要适当调低屏幕亮度，注意保护自己的眼睛。

槽点一：你这岛保灵嘛

作为iPhone 14最为“显性”的一个升级，在我的理解里，灵动岛并非是一种设计，而是基于“岛”，也就是挖孔区域的一种交互形式。其实单独对于这种交互我觉得是蛮不错的，像来电话、充电、放音乐，都可以让这个“岛”动起来，动画也做得不错，巧妙的使利用了的这块区域，系统的功能以及一些自带的应用都已经进行了适配。

不过呢，翻车的案例也是蛮多的了，大家去网上搜的话能找到不少，动画和岛分离算是常规操作。

我朋友在进入游戏时还出现疯狂蹦迪的问题，不过当天晚点时候我用14 Pro进入这个游戏时并没有出现相同的问题，也许是运气好，或者官方确实修复了这个问题。另外还有各式各样的BUG，像应用不能上“岛”，“岛”上内容显示缺失等等，我不禁的想问一句：你这岛，保灵吗？

除了一些BUG外，目前除了自带应用外，由于苹果并未开放API的，适配灵动岛的APP数量并不算很多。在我看来，各大软件厂商为了灵动岛这碟“醋”，都得包一顿“饺子”啦，努力去进行适配，有这么大面子的，应该只有苹果了吧。当然了，不管是各种BUG，还是适配的软件少的问题，随着时间的推移都是可以解决的，而“岛”本身存在的问题则是我更加关注的点。

之前我有用过一年多的iPhone 12，对于刘海这东西已经非常的适应了，不过当我刚拿到iPhone 14 Pro，看到这个“胶囊”挖孔的时候还是有点...emmm，有种说不出的别扭。其实如果仔细看的话，可以看到两块开孔是呈现“感叹号”排列的，在强光下会尤为明显，只不过苹果让中间那块区域不发光，就形成了这块“岛”。

单从面积上来说，它所占据的区域应该是比刘海小，比那些双打孔的安卓产品要大那么一丢丢，不过放在中间就是很显眼。

虽然在我换上云龙兄的壁纸后，平时看起来毫无违和感了，但当我们玩游戏或者看视频时，它的存在感就会很强了。尽管面积比刘海小，但更靠下的位置让这个“岛”在实际使用时会浪费更多的屏幕空间，玩很多游戏时都会有点碍事。

最开始我玩《王者荣耀》时，这个“岛”就会挡住我的金币数，而边框和“岛”之间这个缝隙基本也是浪费掉的，我也不能指望自己透过那条缝隙来洞察到啥敌情，所以还不如靠边的刘海看着舒服。不过后来《王者荣耀》应该是为了这个“岛”做了适配，把金币位置向右移动了一点，也就是下面图片这样，虽然不挡东西了，但看着依旧有点别扭。玩其他游戏也一样，这个“岛”都很显眼。

看视频的话，一般的16:9的视频还好，能避开那座“岛”，但要是看电影的话，就不太行了，由于电影的长宽比要更大，所以画面会更宽，这样你就不得不看到那座“岛”了，这体验确实差点意思。

当然，我之所以看着“灵动岛”这么不舒服，应该和我最近一直在用“零洞岛”的手机也有关系，看惯了这种无开孔产品，确实比较难接受苹果的这座“岛”了。

总的来说呢，我觉得灵动岛的交互设计做的还是蛮有新意，也很巧妙，很好地利用了那块挖孔的区域，但本质上还是靠软件交互来掩盖设计上的差强人意，我个人还是不太能接受。当然，以上都是我个人的体验和观点，仅供参考，看看就好。

槽点二：摄像头更凸了

刚才我也有提到啦，这代iPhone 14 Pro的后置主摄获得了蛮大的升级，当然肯定也是有代价的。尽管单从视觉观感上来说似乎和前代没啥大区别，但当我拿出同事多余的iPhone 13 Pro手机壳想要装上时却发现，壳的相机开孔部分并包裹不住14 Pro的相机模组...仔细比对了一下发现，iPhone 14 Pro的镜头模组不仅更大，而且凸出也更加明显。

其实目前多数旗舰产品的镜头都会有凸出，包括我自用的一部安卓旗舰和iPhone 12都有，只不过这个凸出似乎有点超出了我的接受范围，目测是其凸出的高度差不多有两枚1元硬币那么多，在这点上苹果实现了对诸多安卓旗舰的超越。

就像我刚才说的那样，这算是拍照提升的一点代价吧。在实际使用中，主要影响就是玩游戏有点硌手，带上壳应该会好一些，可惜我没有，而且还无法白嫖同事13 Pro多余的壳，所以我就自能将它当做一个小槽点了。

说回正经的，已经买了的或者准备买的小伙伴，还是带个壳吧，虽然会更重一点点，但拿着会舒服很多，而且对脆弱背壳和凸出的镜头都能有很好的保护作用。

One more thing：独一档的A16仿生

作为本次Pro系列独享的A16仿生芯片，依旧是台积电4nm工艺，2小4大6核心CPU，5核GPU，16个神经引擎核心，官方在发布会上并没有进行太多的介绍，只知道它比上代更强了，那到底多强呢？

我用GeekBench 5测试了下，它是一款跨平台的测试软件，算是可以比较直观的对比一下它与前代A15以及安卓阵营的旗舰处理器的差距。它的单核得分是1885，多核为5471，相比之前A15的单核为1724，多核为4625，单核提升了约9%，多核约为18%。

而相较于安卓这边的两款顶级处理器，优势则更加明明显，不得不说苹果在处理器这块还是够强。

在游戏体验上，目前看貌似是有点小问题。我就玩了下《王者荣耀》，最开始的时候并没适配高帧率，就60帧玩，时不时会出现帧率不稳的问题，掉到50帧左右;现在开放高帧率后，也基本就是110+运行，无法达到满帧。我个人觉得并非是处理器性能不够，应该只是优化的问题，后续肯定会解决。这里多说一句，我和同事都觉得，虽然iPhone有着很棒的性能，但有游戏体验确实是不如安卓旗舰，操作手感上要差很多。

至于更强的性能还带了什么，我个人是没啥太大的感觉，可能还得用久一点才能慢慢发现吧，日常使用的流畅度是完全都能保障的，毕竟这一直都是苹果得到拿手好戏，靠着系统的优化，即便是老产品同样能保持着非常高的流畅性。

体验总结及购买建议

虽然全新的iPhone 14 Pro没有给人眼前一亮的感觉，但不可否认的是，它依然是当下综合体验最好的手机之一。尽管我不喜欢“岛”本身，但对于灵动岛这个交互方式，我还是觉得蛮有新意的，算是软件交互为硬件设计买单了。影像这块靠着全新的4800万像素镜头，暗光有着提升比较明显，算是补强了iPhone之前的短板，不过更凸出的摄像头也确实让我挺不舒服的。像更亮的屏幕，以及更强的A16仿生处理器也都多少为体验带来了一些提升。就像我们公司的一位同事说的那样：十二年过去了，iPhone在他心中依旧是最棒的手机，只是它，再也没有之前那么酷了。

至于购买建议，我个人觉得如果你用的是iPhone 12系列及以后的产品，除非是非常追求暗光场景的拍摄质量，或者非常想要体验“灵动岛”，是不太建议换iPhone 14 Pro的，使用体验没有那么大的差距。

而对于iPhone 11系列及之前的用户，在预算充足的情况下是可以直接上iPhone 14 Pro的，喜欢大屏的话就Max版本，我并不太建议14/14 Plus，基本就是13的“复刻版”，提升很小，真不如买已经降价很多的13系列。至于买多大容量的14 Pro，我个人的观点是除非你照片真的比较少，微信聊天记录所占的空间比较小，游戏玩的不多，我觉得可以考虑下128GB版本，反之在预算允许的情况下，尽量直接上256GB及以上版本，要是作为专业工具用，拍RAW格式照片多，那就512GB以上的。

最后再说一句，你选择一款手机，像我以及别人一些观点和建议可以作为参考，但基于这些还是要自己多考虑一下，就像我包括很多人不喜欢这个“岛”，但你可以觉得它是可以接受的，不要过于被别人的观点左右，选你需要的，你喜欢的，你可以负担的起的就好。