vivo NEX新机型蓄势待发 瀑布屏或搭载屏下摄像头

作者：夏初

【天极网手机频道】8月12日消息，vivo NEX产品经理李翔转载微博并表示“新机我快憋不住了”，暗示新款vivo NEX即将登场。而新款vivo NEX也可能是首款采用瀑布屏的量产旗舰。

据知名数码博主@数码闲聊站透露，vivo NEX新旗舰将采用瀑布屏设计。由于Mate30系列将在九月中下旬发布，而vivo NEX 2019预计也会在9月发布，“(与华为Mate30系列)两款瀑布屏旗舰正面刚。”

此前数码爆料博主@冰宇宙也po出vivo NEX的屏幕玻璃盖板，整个屏幕的曲率接近90°，“瀑布屏”名不虚传。所谓的瀑布屏特指的是即将流行的大曲率显示屏，其最大特色是曲面屏的左右两侧具备像瀑布一样的视觉效果。由于侧边都是屏幕，那原本位于侧边的实体按键势必会被取消，SIM卡槽应该也会被移动到手机上方或者下方。

需要注意的是，在已经曝光的vivo瀑布屏谍照中没有出现水滴、刘海或者打孔的部分，这意味着vivo NEX新旗舰或将搭载屏下摄像头技术。包括之前在概念机APEX 2019上配置的机身无任何实体按键、全屏幕发声技术、全屏幕指纹识别、零孔扬声器、自锁定磁吸接口等，这些技术都将有可能在vivo NEX新旗舰上出现。

值得一提的是，日前vivo旗下已经有型号为V1924A的新款机型获得了3C认证，标配44w超级闪充而且还支持5G网络功能，由于官方命名暂时未能公布，这款机型或许就是网传的vivo NEX 2019(或称vivo NEX 3)。