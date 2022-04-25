小屏iPhone遇冷 恐难再成消费者主流选择

作者：夏初

【天极网手机频道】苹果正在为小屏设备付出代价――美国市场数据正反映了这一点。

根据消费者研究情报合作伙伴 (CIRP) 分享的3月季度美国iPhone销售数据，5.4英寸iPhone 13 mini继续不受客户欢迎，这并非是这款iPhone 13 mini的“原罪”，mini机型遇冷的情况从iPhone 12 mini起就已经存在了。

在所有‌iPhone 13机型中，‌iPhone 13‌ mini的销量份额最小，仅占本季度‌iPhone总销量的3%。相比之下，其他‌iPhone 13机型更受欢迎，并且在几年内占据美国销量的最大份额，成为近年来卖的最好的一代iPhone。

所有四款‌iPhone 13‌机型合计占‌iPhone‌销售额的71%，标准款6.1英寸‌iPhone 13占销售额的38%。虽然iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max不像‌iPhone 13‌那样受欢迎，但相较于垫底的‌iPhone 13‌ mini卖得要好得多。

数据显示，iPhone 12机型在去年同期占到了iPhone总销量的61%，iPhone 13机型的表现是好于iPhone 12机型的。‌iPhone 13‌在3月季度的所有‌iPhone‌机型中的销量也最为强劲，销量比iPhone 11和‌iPhone 12都要好‌。

CIRP认为，除了mini之外的iPhone 13机型销量强劲是因为买家更换手机的频率更高了。在苹果近两年的产品序列中，5.4英寸iPhone 12 mini和‌iPhone 13‌ mini自推出以来热度始终不高，大多数消费者不想要更小尺寸的iPhone――或者说不想要牺牲了双卡以及续航的小屏旗舰。

目前行业比较认同的说法是，2022年秋iPhone 14系列将取消5.4英寸的mini型号。取而代之的将是屏幕更大的6.7 英寸‌iPhone 14‌ Max，大屏的“标准版”iPhone能否获得用户青睐呢？我们拭目以待。