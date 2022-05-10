支持价保618！iQOO Neo6 SE将于明天发售，起售价1999元

作者：墨将

【天极网手机频道】iQOO新品iQOO Neo6 SE于日前正式发布，该款新品拥有骁龙870、超频版UFS 3.1、双电芯80W闪充等卖点加持，全方位展现出色表现，为年轻人带来能够轻松入手的时尚科技单品。5月10日，官方预告iQOO Neo6 SE即将于明天正式发售，起售价为1999元(8GB+128GB)，提供星际、霓虹、炽橙三种配色可选，同时支持价保618，近期有购机需求的小伙伴可多多关注。

iQOO Neo6 SE的正面采用一块6.62英寸的AMOLED屏，同样为E4的发光材料，支持最高120Hz的刷新率以及2400×1080的分辨率。这块屏幕的素质可以说是与iQOO Neo6基本一致，在该档位上的手机上搭载属实少见。颜色上，iQOO Neo6 SE提供了星际、霓虹、炽橙三款配色。后置影像模组采用云阶设计，整个模组类似一张35mm胶片与拍立得相纸，将复古元素与未来感巧妙地融合在一起，视觉冲击感十足。

在性能方面，iQOO Neo6 SE搭载的是骁龙870。这款曾被众多用户喜爱的一代神U，采用7nm制程工艺，1+3+4八核心设计，相较于骁龙865，CPU与GPU性能均提升10%左右。经过iQOO多次的专业调校，骁龙870的性能得到了充分释放。

为了提供更稳定的性能输出，iQOO Neo6 SE采用叠瀑液冷散热系统，散热总面积高达36907mm2，相较iQOO Neo5 SE，散热总面积提升约48.2%。其中，除了五层立体石墨带来的“叠瀑”散热效果之外，还拥有大面积液冷VC均热版，能够更加直接有效地降低手机的核心温度。

此外，iQOO Neo6 SE内置超频版UFS 3.1，用户在下载、拷贝、安装应用时会更加快速，更有iQOO &三星联合开发的“UFS深度碎片整理2.0”，节省安装大型手游时间的同时，也提升了UFS的寿命。iQOO Neo6 SE通过KPL比赛用机测试认证，即使是普通用户，也能够获得与专业电竞选手相同的游戏体验。

iQOO Neo6 SE配备的是一套后置三摄影像模组：6400万像素的主摄镜头、800万像素的超广角镜头、200万像素的微距镜头。充电续航上，iQOO Neo6 SE配备的是80W的双电芯闪充，这显然是比较具备诚意的充电策略，配合4700mAh的大电池，手机的整体续航能力完全是同档位手机中的佼佼者。价格方面，iQOO Neo6 SE共有3个版本、3个配色可供选择，8+128版本售价1999元;8+256版本售价2299元;12+256版本售价2499元。